https://ria.ru/20240504/ogon-1943901385.html

Благодатный огонь прибыл на Кубань

Благодатный огонь прибыл на Кубань - РИА Новости, 04.05.2024

Благодатный огонь прибыл на Кубань

Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:40

2024-05-04T21:40

2024-05-04T21:46

россия

иерусалим

вениамин кондратьев

краснодарский край

москва

иисус христос

фонд андрея первозванного

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865552238_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_06b8378c2e550f637926d57ce210afcd.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html

россия

иерусалим

краснодарский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иерусалим, вениамин кондратьев, краснодарский край, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха