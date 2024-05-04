Рейтинг@Mail.ru
Благодатный огонь прибыл на Кубань - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 04.05.2024 (обновлено: 21:46 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/ogon-1943901385.html
Благодатный огонь прибыл на Кубань
Благодатный огонь прибыл на Кубань - РИА Новости, 04.05.2024
Благодатный огонь прибыл на Кубань
Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:40
2024-05-04T21:46
россия
иерусалим
вениамин кондратьев
краснодарский край
москва
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865552238_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_06b8378c2e550f637926d57ce210afcd.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html
россия
иерусалим
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865552238_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e21207e36b5543a32c4246fe2b545b02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иерусалим, вениамин кондратьев, краснодарский край, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха
Россия, Иерусалим, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Москва, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха
Благодатный огонь прибыл на Кубань

Губернатор Кондратьев: благодатный огонь прибыл на Кубань

© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного 2
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного 2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Артём Будённый
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию Фондом Андрея Первозванного 2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«
"Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.
Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня
Вчера, 19:38
 
РоссияИерусалимВениамин КондратьевКраснодарский крайМоскваИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала