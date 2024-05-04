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Благодатный огонь прибыл на Кубань
Благодатный огонь прибыл на Кубань - РИА Новости, 04.05.2024
Благодатный огонь прибыл на Кубань
Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:40
2024-05-04T21:40
2024-05-04T21:46
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Благодатный огонь доставлен на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html
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россия, иерусалим, вениамин кондратьев, краснодарский край, москва, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха
Россия, Иерусалим, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Москва, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха
Благодатный огонь прибыл на Кубань
Губернатор Кондратьев: благодатный огонь прибыл на Кубань