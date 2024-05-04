https://ria.ru/20240504/obyavlenie-1943883144.html

Экс-депутат Рады оценил объявление Зеленского в розыск

Экс-депутат Рады оценил объявление Зеленского в розыск - РИА Новости, 04.05.2024

Экс-депутат Рады оценил объявление Зеленского в розыск

Объявление Владимира Зеленского российским МВД в розыск очень своевременно, так как 21 мая заканчиваются его полномочия как главы государства и связанный с этим РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:58

2024-05-04T18:58

2024-05-04T18:58

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объявление Владимира Зеленского российским МВД в розыск очень своевременно, так как 21 мая заканчиваются его полномочия как главы государства и связанный с этим иммунитет, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. "В отношении Зеленского раньше этого (то есть, объявления его в розыск, - ред.) смысла не было. А сейчас, когда он после 21 мая, становится человеком с сомнительной легитимностью, это очень правильно", - заявил Килинкаров агентству. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. По его предположению, Запад также теряет к Зеленскому интерес. "Одно дело - действующий президент легитимный, с определенным сроком полномочий. Для Запада он тоже в какой-то мере интересен. А человек, который уже оказал услуги специфического характера, связанные с массовыми преступлениями, на самом деле он и Запад не особо будет интересовать. Просто Зеленский питает определенную иллюзию, что гарантии Британии или США чего-то стоят. Они стоят тогда, когда ты можешь какую-то услугу им в будущем оказать", - отметил экс-депутат Рады. Он напомнил, что в истории уже было много раз, когда США отказывали в поддержке лидерам тех или иных стран, которые переставали быть им нужными. "Он надеется, что в какой-то день постучится в посольство США или Великобритании. А ему скажут, извините, защита вашей семьи противоречит нашим национальным интересам. Так было уже не с одним лидером, который обслуживал американцев", - предупредил Килинкаров. Он отметил, что все, что касается фиксации преступлений на Украине и ответственных за них лиц, "должно быть зафиксировано, это должно быть на бумаге". "Придет время, и все эти бумаги заработают. Я считаю, это очень правильный подход, и надо этим заниматься очень предметно, и не только, условно говоря, по высшему руководству киевской власти", - отметил Килинкаров.

https://ria.ru/20240504/volodin-1943813311.html

https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

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сша, россия, великобритания, владимир зеленский, верховная рада украины