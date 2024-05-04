Экс-депутат Рады оценил объявление Зеленского в розыск
Экс-депутат Рады Килинкаров: объявление Зеленского в розыск очень своевременно
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объявление Владимира Зеленского российским МВД в розыск очень своевременно, так как 21 мая заканчиваются его полномочия как главы государства и связанный с этим иммунитет, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
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"В отношении Зеленского раньше этого (то есть, объявления его в розыск, - ред.) смысла не было. А сейчас, когда он после 21 мая, становится человеком с сомнительной легитимностью, это очень правильно", - заявил Килинкаров агентству.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
По его предположению, Запад также теряет к Зеленскому интерес.
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"Одно дело - действующий президент легитимный, с определенным сроком полномочий. Для Запада он тоже в какой-то мере интересен. А человек, который уже оказал услуги специфического характера, связанные с массовыми преступлениями, на самом деле он и Запад не особо будет интересовать. Просто Зеленский питает определенную иллюзию, что гарантии Британии или США чего-то стоят. Они стоят тогда, когда ты можешь какую-то услугу им в будущем оказать", - отметил экс-депутат Рады.
Он напомнил, что в истории уже было много раз, когда США отказывали в поддержке лидерам тех или иных стран, которые переставали быть им нужными.
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"Он надеется, что в какой-то день постучится в посольство США или Великобритании. А ему скажут, извините, защита вашей семьи противоречит нашим национальным интересам. Так было уже не с одним лидером, который обслуживал американцев", - предупредил Килинкаров.
Он отметил, что все, что касается фиксации преступлений на Украине и ответственных за них лиц, "должно быть зафиксировано, это должно быть на бумаге".
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"Придет время, и все эти бумаги заработают. Я считаю, это очень правильный подход, и надо этим заниматься очень предметно, и не только, условно говоря, по высшему руководству киевской власти", - отметил Килинкаров.