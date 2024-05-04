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Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области

Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 04.05.2024

Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области

За день украинская армия нанесла 37 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:13

2024-05-04T09:13

2024-05-04T09:13

в мире

херсонская область

днепр (город)

каховка

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 37 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи было еще 15 прилетов. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Под обстрелы попали Казачьи Лагеря, Каховка, Горностаевка, Большая Лепетиха, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Бабино.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город), каховка