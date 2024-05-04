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Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области
Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 04.05.2024
Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области
За день украинская армия нанесла 37 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:13
2024-05-04T09:13
2024-05-04T09:13
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каховка
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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 37 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. С наступлением ночи было еще 15 прилетов. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Под обстрелы попали Казачьи Лагеря, Каховка, Горностаевка, Большая Лепетиха, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Бабино.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), каховка
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра