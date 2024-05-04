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При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html
При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание
При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание - РИА Новости, 04.05.2024
При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание
Административное здание повреждено после обстрела села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:40
2024-05-04T22:40
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
брянская область
суземский район
александр богомаз
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Административное здание повреждено после обстрела села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет. Частично повреждено административное здание", - говорится в сообщении. Также Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка Суземского района, по предварительным данным, в результате частично повреждено одно домовладение, пострадавших нет. Отмечается, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
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климовский район
брянская область
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происшествия, климовский район, брянская область, суземский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз
При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание

Богомаз: при обстреле Брянской области повреждено административное здание

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Административное здание повреждено после обстрела села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Украинские террористы совершили обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет. Частично повреждено административное здание", - говорится в сообщении.
Также Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка Суземского района, по предварительным данным, в результате частично повреждено одно домовладение, пострадавших нет.
Отмечается, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКлимовский районБрянская областьСуземский районАлександр Богомаз
 
 
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