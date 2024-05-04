https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html

При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание

При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание - РИА Новости, 04.05.2024

При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание

Административное здание повреждено после обстрела села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:40

2024-05-04T22:40

2024-05-04T22:40

специальная военная операция на украине

происшествия

климовский район

брянская область

суземский район

александр богомаз

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Административное здание повреждено после обстрела села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет. Частично повреждено административное здание", - говорится в сообщении. Также Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка Суземского района, по предварительным данным, в результате частично повреждено одно домовладение, пострадавших нет. Отмечается, что на местах работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240504/remont-1943831484.html

климовский район

брянская область

суземский район

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происшествия, климовский район, брянская область, суземский район, александр богомаз