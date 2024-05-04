https://ria.ru/20240504/obschestvennoe-1943865387.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 04.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:48

2024-05-04T16:48

2024-05-04T16:48

в мире

харьков

россия

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале. "В Харькове прогремел взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ сообщили взрывах в Николаевской области, Одессе и Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html

харьков

россия

николаевская область

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины