https://ria.ru/20240504/obschestvennoe-1943865387.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 04.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:48
2024-05-04T16:48
2024-05-04T16:48
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне") в Telegram-канале. "В Харькове прогремел взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ сообщили взрывах в Николаевской области, Одессе и Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв