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В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 04.05.2024
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19:06 04.05.2024 (обновлено: 19:35 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943884556.html
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 04.05.2024
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада
Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:06
2024-05-04T19:35
происшествия
свердловская область
екатеринбург
ревда
гидрометцентр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал". &quot;На 16:00 мск без электроснабжения остается чуть более 40 тысяч человек, находящихся в зоне ответственности нашей компании. Параллельно в регионе трудятся наши коллеги из иных сетевых организаций&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что на территориях, где зафиксировали технологические нарушения, работают 113 бригад, 371 человек и 118 единиц спецтехники. По данным компании, подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде— по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров. Как сообщила региональная прокуратура, из-за непогоды без электричества остались около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области.
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943873885.html
https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, ревда, гидрометцентр
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Ревда, Гидрометцентр
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада

В Свердловской области из-за непогоды без света остаются более 40 тысяч человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Екатеринбург. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал".
«

"На 16:00 мск без электроснабжения остается чуть более 40 тысяч человек, находящихся в зоне ответственности нашей компании. Параллельно в регионе трудятся наши коллеги из иных сетевых организаций", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что на территориях, где зафиксировали технологические нарушения, работают 113 бригад, 371 человек и 118 единиц спецтехники. По данным компании, подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде— по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров.
Как сообщила региональная прокуратура, из-за непогоды без электричества остались около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области.
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