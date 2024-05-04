https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943884556.html

В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада

В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 04.05.2024

В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада

Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал". РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:06

2024-05-04T19:06

2024-05-04T19:35

происшествия

свердловская область

екатеринбург

ревда

гидрометцентр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал". "На 16:00 мск без электроснабжения остается чуть более 40 тысяч человек, находящихся в зоне ответственности нашей компании. Параллельно в регионе трудятся наши коллеги из иных сетевых организаций", — говорится в заявлении.Отмечается, что на территориях, где зафиксировали технологические нарушения, работают 113 бригад, 371 человек и 118 единиц спецтехники. По данным компании, подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде— по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров. Как сообщила региональная прокуратура, из-за непогоды без электричества остались около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области.

https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943873885.html

https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

свердловская область

екатеринбург

ревда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, ревда, гидрометцентр