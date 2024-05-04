https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943884556.html
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада - РИА Новости, 04.05.2024
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада
Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:06
2024-05-04T19:06
2024-05-04T19:35
происшествия
свердловская область
екатеринбург
ревда
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449933_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_c392b49b3e0fa0d28b2fbeb2ebe4ed0e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании "Россети Урал". "На 16:00 мск без электроснабжения остается чуть более 40 тысяч человек, находящихся в зоне ответственности нашей компании. Параллельно в регионе трудятся наши коллеги из иных сетевых организаций", — говорится в заявлении.Отмечается, что на территориях, где зафиксировали технологические нарушения, работают 113 бригад, 371 человек и 118 единиц спецтехники. По данным компании, подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде— по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров. Как сообщила региональная прокуратура, из-за непогоды без электричества остались около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области.
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943873885.html
https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html
свердловская область
екатеринбург
ревда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449933_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6b344723c674b338d7d0d627d08fe690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург, ревда, гидрометцентр
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Ревда, Гидрометцентр
В Свердловской области тысячи людей остались без света из-за снегопада
В Свердловской области из-за непогоды без света остаются более 40 тысяч человек