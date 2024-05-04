https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943872732.html

В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды

В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды - РИА Новости, 04.05.2024

В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды

Более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за непогоды в Свердловской области, время задержки составило от 15 минут до 6,5... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:42

2024-05-04T17:42

2024-05-04T17:42

происшествия

свердловская область

екатеринбург

ревда

свердловская железная дорога

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за непогоды в Свердловской области, время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Утром в субботу в ведомстве отмечали, что шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области. "Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области, произошёл сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов. В настоящее время поезда следуют по маршрутам", – уточняется в релизе. Более 100 человек и 11 единиц техники задействовано в работах по очистке путей от снега. Свердловская железная дорога делает всё возможное для сокращения времени опоздания поездов, подчеркнули в пресс-службе. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров. В воскресенье синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе, возможен небольшой снег. Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда движение автобусов на восьми пригородных и междугородних маршрутах в регионе было закрыто. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.

https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html

https://ria.ru/20240504/trassa-1943806880.html

свердловская область

екатеринбург

ревда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, ревда, свердловская железная дорога, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)