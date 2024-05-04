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В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды - РИА Новости, 04.05.2024
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17:42 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943872732.html
В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды
В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды - РИА Новости, 04.05.2024
В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды
Более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за непогоды в Свердловской области, время задержки составило от 15 минут до 6,5... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:42
2024-05-04T17:42
происшествия
свердловская область
екатеринбург
ревда
свердловская железная дорога
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за непогоды в Свердловской области, время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Утром в субботу в ведомстве отмечали, что шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области. "Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области, произошёл сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов. В настоящее время поезда следуют по маршрутам", – уточняется в релизе. Более 100 человек и 11 единиц техники задействовано в работах по очистке путей от снега. Свердловская железная дорога делает всё возможное для сокращения времени опоздания поездов, подчеркнули в пресс-службе. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров. В воскресенье синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе, возможен небольшой снег. Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда движение автобусов на восьми пригородных и междугородних маршрутах в регионе было закрыто. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.
https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html
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свердловская область
екатеринбург
ревда
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, ревда, свердловская железная дорога, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Ревда, Свердловская железная дорога, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области более 30 поездов задержали из-за непогоды

В Свердловской области более 30 пригородных электричек задержали из-за непогоды

© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожная платформа
Железнодорожная платформа - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Железнодорожная платформа. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за непогоды в Свердловской области, время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Утром в субботу в ведомстве отмечали, что шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области.
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"Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области, произошёл сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов. В настоящее время поезда следуют по маршрутам", – уточняется в релизе.
Более 100 человек и 11 единиц техники задействовано в работах по очистке путей от снега. Свердловская железная дорога делает всё возможное для сокращения времени опоздания поездов, подчеркнули в пресс-службе.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до семи сантиметров. В воскресенье синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе, возможен небольшой снег.
Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Из-за гололёда движение автобусов на восьми пригородных и междугородних маршрутах в регионе было закрыто. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургРевдаСвердловская железная дорогаГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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