В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов
В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов из-за непогоды
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиМЧС Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
МЧС Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Движение автобусов по восьми маршрутам закрыли в Свердловской области из-за непогоды, сообщает департамент информационной политики региона.
"В связи с затруднениями движения на федеральных автодорогах закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах", – говорится в сообщении.
Уточняется, что приостановлена работа маршрутов: Первоуральск – Ревда, Красноуфимск – Екатеринбург, Ачит – Екатеринбург, Арти – Екатеринбург, Михайловск – Нижние Серги – Екатеринбург, Ревда – Екатеринбург, Дегтярск – Екатеринбург и Дегтярск – Ревда.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики.
Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.
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