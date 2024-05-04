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В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов - РИА Новости, 04.05.2024
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17:19 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943869980.html
В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов
В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов - РИА Новости, 04.05.2024
В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов
Движение автобусов по восьми маршрутам закрыли в Свердловской области из-за непогоды, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:19
2024-05-04T17:19
происшествия
екатеринбург
свердловская область
ревда
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Движение автобусов по восьми маршрутам закрыли в Свердловской области из-за непогоды, сообщает департамент информационной политики региона. "В связи с затруднениями движения на федеральных автодорогах закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах", – говорится в сообщении. Уточняется, что приостановлена работа маршрутов: Первоуральск – Ревда, Красноуфимск – Екатеринбург, Ачит – Екатеринбург, Арти – Екатеринбург, Михайловск – Нижние Серги – Екатеринбург, Ревда – Екатеринбург, Дегтярск – Екатеринбург и Дегтярск – Ревда. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики. Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.
https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html
https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html
екатеринбург
свердловская область
ревда
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, ревда, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Ревда, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов

В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов из-за непогоды

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиМЧС Свердловской области
МЧС Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
МЧС Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Движение автобусов по восьми маршрутам закрыли в Свердловской области из-за непогоды, сообщает департамент информационной политики региона.
"В связи с затруднениями движения на федеральных автодорогах закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах", – говорится в сообщении.
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение
Вчера, 07:41
Уточняется, что приостановлена работа маршрутов: ПервоуральскРевда, КрасноуфимскЕкатеринбург, Ачит – Екатеринбург, Арти – Екатеринбург, МихайловскНижние Серги – Екатеринбург, Ревда – Екатеринбург, Дегтярск – Екатеринбург и Дегтярск – Ревда.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики.
Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.
Результат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад
Вчера, 08:21
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРевдаГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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