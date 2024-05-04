https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943869980.html

В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов

В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов - РИА Новости, 04.05.2024

В Свердловской области закрыли восемь автобусных маршрутов

Движение автобусов по восьми маршрутам закрыли в Свердловской области из-за непогоды, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:19

2024-05-04T17:19

2024-05-04T17:19

происшествия

екатеринбург

свердловская область

ревда

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Движение автобусов по восьми маршрутам закрыли в Свердловской области из-за непогоды, сообщает департамент информационной политики региона. "В связи с затруднениями движения на федеральных автодорогах закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах", – говорится в сообщении. Уточняется, что приостановлена работа маршрутов: Первоуральск – Ревда, Красноуфимск – Екатеринбург, Ачит – Екатеринбург, Арти – Екатеринбург, Михайловск – Нижние Серги – Екатеринбург, Ревда – Екатеринбург, Дегтярск – Екатеринбург и Дегтярск – Ревда. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – по последним данным уральского Гидрометцентра, снежный покров там составил 32 сантиметра, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики. Как поясняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме. По сведениям МЧС России, два пункта обогрева открыли на трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада.

https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html

екатеринбург

свердловская область

ревда

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, ревда, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)