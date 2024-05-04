https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943829706.html

На Урале тысячи человек остались без света из-за непогоды

На Урале тысячи человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 04.05.2024

На Урале тысячи человек остались без света из-за непогоды

Около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:28

2024-05-04T12:28

2024-05-04T12:28

происшествия

екатеринбург

свердловская область

ревда

гидрометцентр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее пресс-служба энергетической компании "Россети Урал" сообщала, что из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании, подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. "По имеющейся на данный момент информации, из-за сложных погодных условий произошли порывы на линиях электропередач, в результате чего приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24-х населенных пунктах (около 74 тысяч человек), в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО (закрытом административно-территориальном образовании) Новоуральск, Сысерть, поселок Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга", – уточняет прокуратура. В некоторых муниципалитетах приостановлено водоснабжение и отопление, ведомство контролирует восстановление подачи ресурсов, добавили в пресс-службе. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, когда в Екатеринбурге за ночь выпало около девяти миллиметров снега. В воскресенье синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе, возможен лишь небольшой снег. Мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС".

https://ria.ru/20240423/tatarstan-1941839287.html

https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

екатеринбург

свердловская область

ревда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, ревда, гидрометцентр