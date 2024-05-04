На Урале тысячи человек остались без света из-за непогоды
В Свердловской области около 74 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее пресс-служба энергетической компании "Россети Урал" сообщала, что из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании, подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды
23 апреля, 17:39
"По имеющейся на данный момент информации, из-за сложных погодных условий произошли порывы на линиях электропередач, в результате чего приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24-х населенных пунктах (около 74 тысяч человек), в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО (закрытом административно-территориальном образовании) Новоуральск, Сысерть, поселок Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга", – уточняет прокуратура.
В некоторых муниципалитетах приостановлено водоснабжение и отопление, ведомство контролирует восстановление подачи ресурсов, добавили в пресс-службе.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, когда в Екатеринбурге за ночь выпало около девяти миллиметров снега. В воскресенье синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе, возможен лишь небольшой снег. Мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС".