https://ria.ru/20240504/nauka-1943879625.html

ВНИРО присвоили статус государственного научного центра

ВНИРО присвоили статус государственного научного центра - РИА Новости, 04.05.2024

ВНИРО присвоили статус государственного научного центра

Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:30

2024-05-04T18:30

2024-05-04T18:30

наука

россия

наука

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации, следует из распоряжения правительства РФ. "В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и указом президента Российской Федерации от 12 августа 2022 г. No 546 "О государственных научных центрах Российской Федерации" присвоить статус государственного научного центра Российской Федерации федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"", - говорится в документе. Статус государственного научного центра Российской Федерации присваивается научной организации, которая имеет уникальную научную установку, и/или центр коллективного пользования научным оборудованием, и/или уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными научными работниками и специалистами и деятельность которой получила международное признание. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ "ВНИРО") является базовым научным учреждением рыбохозяйственной отрасли России. Институт проводит комплексные научные исследования во всех рыбохозяйственных бассейнах РФ и в Мировом океане. Институт разрабатывает биологические обоснования объемов общих допустимых уловов и рекомендованного вылова водных биоресурсов, располагает инновационными решениями, касающимися развития марикультуры и аквакультуры, генетики, молекулярной биологии, технологии переработки рыбы и нерыбных объектов промысла, проводит комплексную оценку воздействия на водные биологические ресурсы, участвует в формировании экономической политики рыбохозяйственной отрасли России.

https://ria.ru/20240425/ryba-1942177223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, наука