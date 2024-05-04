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В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент - РИА Новости, 05.05.2024
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16:35 04.05.2024 (обновлено: 00:50 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/napadenie-1943863425.html
В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент
В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент - РИА Новости, 05.05.2024
В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент
Главный кандидат от отделения Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Саксония, выдвинутый на выборы в Европарламент, Маттиас Экке, подвергся РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T16:35
2024-05-05T00:50
в мире
саксония
дрезден
европарламент
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный кандидат от отделения Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Саксония, выдвинутый на выборы в Европарламент, Маттиас Экке, подвергся нападению и получил тяжелые ранения, сообщила СДПГ.Инцидент произошел в пятницу во время расклеивания плакатов в районе Дрездена Штризен. Политику, как сообщается, требуется операция.В партии назвали данное нападение не единственным. Другие сторонники партии, которые занимались расклеиванием плакатов, подверглись оскорблением и запугиванию, а плакаты были уничтожены.Лидеры саксонского отделения СДПГ Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". При этом они обвинили в атаке сторонников "Альтернативы для Германии" (АдГ) и других правых.
https://ria.ru/20240328/germaniya-1936300258.html
https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html
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в мире, саксония, дрезден, европарламент
В мире, Саксония, Дрезден, Европарламент
В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент

Неизвестные в ФРГ напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Германии
Автомобили полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автомобили полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный кандидат от отделения Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Саксония, выдвинутый на выборы в Европарламент, Маттиас Экке, подвергся нападению и получил тяжелые ранения, сообщила СДПГ.
Инцидент произошел в пятницу во время расклеивания плакатов в районе Дрездена Штризен. Политику, как сообщается, требуется операция.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Канцлер ФРГ заявил о невозможности сотрудничества СДПГ и партии Вагенкнехт
28 марта, 08:24
В партии назвали данное нападение не единственным. Другие сторонники партии, которые занимались расклеиванием плакатов, подверглись оскорблением и запугиванию, а плакаты были уничтожены.
Лидеры саксонского отделения СДПГ Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". При этом они обвинили в атаке сторонников "Альтернативы для Германии" (АдГ) и других правых.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Германии признали отделение АдГ в Саксонии правоэкстремистским
8 декабря 2023, 13:17
 
В миреСаксонияДрезденЕвропарламент
 
 
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