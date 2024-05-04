https://ria.ru/20240504/napadenie-1943863425.html

В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент

В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент - РИА Новости, 05.05.2024

В Германии напали на члена СДПГ, выдвинутого на выборы в Европарламент

Главный кандидат от отделения Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Саксония, выдвинутый на выборы в Европарламент, Маттиас Экке, подвергся РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T16:35

2024-05-04T16:35

2024-05-05T00:50

в мире

саксония

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европарламент

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный кандидат от отделения Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Саксония, выдвинутый на выборы в Европарламент, Маттиас Экке, подвергся нападению и получил тяжелые ранения, сообщила СДПГ.Инцидент произошел в пятницу во время расклеивания плакатов в районе Дрездена Штризен. Политику, как сообщается, требуется операция.В партии назвали данное нападение не единственным. Другие сторонники партии, которые занимались расклеиванием плакатов, подверглись оскорблением и запугиванию, а плакаты были уничтожены.Лидеры саксонского отделения СДПГ Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". При этом они обвинили в атаке сторонников "Альтернативы для Германии" (АдГ) и других правых.

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936300258.html

https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html

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в мире, саксония, дрезден, европарламент