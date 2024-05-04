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Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным - РИА Новости, 04.05.2024
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13:31 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/muzey-1943837131.html
Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным
Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным - РИА Новости, 04.05.2024
Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным
Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника с 1 мая стал бесплатным, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:31
2024-05-04T13:31
вологодская область
георгий филимонов
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника с 1 мая стал бесплатным, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. "С 1 мая мы обеспечили бесплатный вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника для всех желающих. В выходные у горожан и гостей города есть возможность отправиться туда с семьей и увидеть центр духовной жизни Русского Севера", - привели слова Филимонова в его пресс-службе. Посещение экспозиций Кирилло-Белозерского монастыря остается платным. При этом будут введены меры поддержки для музея, чтобы новая модель не принесла негативных эффектов с экономической точки зрения.
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вологодская область, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Георгий Филимонов, Общество
Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным

Вход в Кирилло-Белозерский музей-заповедник с 1 мая стал бесплатным

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТерритория Кирилло-Белозерского монастыря в селе Горицы Вологодской области
Территория Кирилло-Белозерского монастыря в селе Горицы Вологодской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Территория Кирилло-Белозерского монастыря в селе Горицы Вологодской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника с 1 мая стал бесплатным, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
"С 1 мая мы обеспечили бесплатный вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника для всех желающих. В выходные у горожан и гостей города есть возможность отправиться туда с семьей и увидеть центр духовной жизни Русского Севера", - привели слова Филимонова в его пресс-службе.
Посещение экспозиций Кирилло-Белозерского монастыря остается платным. При этом будут введены меры поддержки для музея, чтобы новая модель не принесла негативных эффектов с экономической точки зрения.
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