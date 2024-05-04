https://ria.ru/20240504/muzey-1943837131.html

Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным

Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным - РИА Новости, 04.05.2024

Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея стал бесплатным

Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника с 1 мая стал бесплатным, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:31

2024-05-04T13:31

2024-05-04T13:31

вологодская область

георгий филимонов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152956/33/1529563358_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_ef0a36179682ce33c8382c90aeb68c03.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника с 1 мая стал бесплатным, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. "С 1 мая мы обеспечили бесплатный вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника для всех желающих. В выходные у горожан и гостей города есть возможность отправиться туда с семьей и увидеть центр духовной жизни Русского Севера", - привели слова Филимонова в его пресс-службе. Посещение экспозиций Кирилло-Белозерского монастыря остается платным. При этом будут введены меры поддержки для музея, чтобы новая модель не принесла негативных эффектов с экономической точки зрения.

https://ria.ru/20230914/ikony-1896394957.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вологодская область, георгий филимонов, общество