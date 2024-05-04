https://ria.ru/20240504/moskva-1943814805.html
В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов
В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов
Столичные школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов в рамках конкурса по дизайну городской среды "Яркий город", сообщается на сайте мэра и правительства РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:56
2024-05-04T09:56
2024-05-04T09:56
общество
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов в рамках конкурса по дизайну городской среды "Яркий город", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве пройдет конкурс по дизайну городской среды "Яркий город". В нем школьники и студенты колледжей представят свои идеи по украшению столицы, а победители смогут реализовать свой проект", - говорится в сообщении. Уточняется, что участникам конкурса предстоит создать эскизы муралов в рамках трех номинаций: "Москва и москвичи", "Мой город" и "Я в городе". Кроме того, состязание проведут в двух возрастных категориях: первая — ученики пятых — девятых классов, вторая — ученики 10–11-х классов и студенты колледжей. "Помимо создания эскиза, конкурсантам предстоит описать свою художественную идею и предложить место в Москве, где ее можно реализовать. Лучшие идеи отберет жюри, в состав которого войдут специалисты в области современного искусства и урбанистики", - отмечается на сайте.
https://radiosputnik.ru/20230531/olimpiada-1875402594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов
В Москве школьники создадут эскизы арт-объектов для конкурса "Яркий город"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов в рамках конкурса по дизайну городской среды "Яркий город", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Москве пройдет конкурс по дизайну городской среды "Яркий город". В нем школьники и студенты колледжей представят свои идеи по украшению столицы, а победители смогут реализовать свой проект", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участникам конкурса предстоит создать эскизы муралов в рамках трех номинаций: "Москва и москвичи", "Мой город" и "Я в городе". Кроме того, состязание проведут в двух возрастных категориях: первая — ученики пятых — девятых классов, вторая — ученики 10–11-х классов и студенты колледжей.
"Помимо создания эскиза, конкурсантам предстоит описать свою художественную идею и предложить место в Москве, где ее можно реализовать. Лучшие идеи отберет жюри, в состав которого войдут специалисты в области современного искусства и урбанистики", - отмечается на сайте.