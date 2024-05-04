https://ria.ru/20240504/moskva-1943814805.html

В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов

В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов

Столичные школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов в рамках конкурса по дизайну городской среды "Яркий город", сообщается на сайте мэра и правительства РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:56

2024-05-04T09:56

2024-05-04T09:56

общество

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные школьники создадут эскизы граффити и арт-объектов в рамках конкурса по дизайну городской среды "Яркий город", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве пройдет конкурс по дизайну городской среды "Яркий город". В нем школьники и студенты колледжей представят свои идеи по украшению столицы, а победители смогут реализовать свой проект", - говорится в сообщении. Уточняется, что участникам конкурса предстоит создать эскизы муралов в рамках трех номинаций: "Москва и москвичи", "Мой город" и "Я в городе". Кроме того, состязание проведут в двух возрастных категориях: первая — ученики пятых — девятых классов, вторая — ученики 10–11-х классов и студенты колледжей. "Помимо создания эскиза, конкурсантам предстоит описать свою художественную идею и предложить место в Москве, где ее можно реализовать. Лучшие идеи отберет жюри, в состав которого войдут специалисты в области современного искусства и урбанистики", - отмечается на сайте.

https://radiosputnik.ru/20230531/olimpiada-1875402594.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва