https://ria.ru/20240504/moskovskiy_dom_kino-1943657800.html

Московский дом кино

Московский дом кино - РИА Новости, 04.05.2024

Московский дом кино

Центральный Дом кинематографистов (Московский дом кино, ранее – Дом кино Союза кинематографистов СССР) – профессиональный клуб Союза кинематографистов России, в РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T00:32

2024-05-04T00:32

2024-05-04T00:32

справки

московский дом кино

москва

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Центральный Дом кинематографистов (Московский дом кино, ранее – Дом кино Союза кинематографистов СССР) – профессиональный клуб Союза кинематографистов России, в котором проводятся фестивали, премьерные кинопоказы и другие культурные мероприятия. В первой четверти XX века в Москве стали открываться так называемые народные дома для культурного отдыха рабочих и их семей. В 1909 году на Васильевской улице открылся Алексеевский народный дом, названный в честь наследника императора Николая II – цесаревича Алексея, работы архитектора Владимира Сероцинского. Он представлял собой двухэтажный особняк в неоклассическом стиле. В годы Первой мировой войны (1914-1918) в нем размещался госпиталь, а в 1918 году здесь трижды выступал Владимир Ленин.Советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн выдвинул идею создания киноклуба, который мог бы объединить кинематографическое искусство страны.4 мая 1934 года в здании бывшего народного дома на Васильевской улице открылся Дом творческих работников советской кинематографии. По замыслу руководителей, Дом кино должен был стать образцовым киноклубом СССР.21 февраля 1935 года в Доме кино впервые открылся Советский кинофестиваль в Москве (ныне – Московский международный кинофестиваль, ММКФ). Дом кино и сегодня продолжает оставаться одной из главных площадок, где проходят программы ММКФ.В последующие годы Дом кино часто переезжал из-за нехватки площадей.Сначала в помещение гостиницы "Советская" (ныне отель), позже – в Театр-студию киноактера на улице Воровского (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В 1968 году киноклуб вернулся на Васильевскую улицу, но уже в новое здание в стиле советского модернизма работы архитектора Евгения Стамо. Оно было пристроено к старому особняку, у которого надстроили третий этаж. При строительстве нового здания Дома кино Союзу Кинематографистов СССР был подарен витраж работы французского художника Фернана Леже. С тех пор это произведение искусства является символом и главной визитной карточкой Центрального Дома кинематографистов.В новом здании Дома кино стали проводиться творческие конференции, посвященные важным вопросам кинопроизводства, международные и российские фестивали, презентации новых книг о кино, премьерные показы фильмов, встречи со зрителями и культурными и политическими деятелями, театральные постановки и авторские фотовыставки. Попасть в Дом кино можно было только по членским билетам Союза кинематографистов и специальным приглашениям. В тот период в Доме кино можно было встретить звезд советского экрана Владимира Высоцкого, Иннокентия Смоктуновского, Олега Ефремова, Михаила Козакова, Андрея Тарковского, поэтессу Беллу Ахмадулину, режиссеров Алексея Германа, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и многих других.В 1970-1980-е годы XX века свои фильмы в Доме кино показывали режиссеры с мировым именем: Федерико Феллини, Анджей Вайда, Бернардо Бертолуччи, Франко Дзеффирелли, Райнер Вернер Фассбиндер. Дом кино посещали звезды мирового кино Марчелло Мастроянни, Жан Поль Бельмондо, Ким Новак. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида представляла здесь свою персональную фотовыставку (1975).В последние годы в Центральном Доме кинематографистов проходят премьерные и предпремьерные кинопоказы, съезды Союза кинематографистов России, кинофестивали, проводятся концерты, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами, работает Детский клуб Дома кино. Три кинозала (Большой, Белый и Малый), а также конференц-зал Дома кино вмещают свыше 1800 зрителей. С 2016 года Дом кино, ранее имевший клубный формат, открыл свободный доступ для всех жедающих. В августе 2022 года мэрия Москвы согласовала строительство на месте Дома кино комплекса на 29 тысяч квадратных метров с киноконцертным залом, помещениями для нужд Союза кинематографистов и апартаментами. В апреле 2023 года стало известно, что проект реконструкции Центрального дома кино изменен: жилая часть увеличилась почти в полтора раза, а вместо апартаментов там будут квартиры. Общая площадь комплекса не изменилась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, московский дом кино, москва