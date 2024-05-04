https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html

В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике

В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике - РИА Новости, 04.05.2024

В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике

Неизвестные пытались доставить в СИЗО-1 ("Матросская тишина") крупную партию средств связи, в том числе 36 мобильных телефонов, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:57

2024-05-04T15:57

2024-05-04T15:57

происшествия

матросская тишина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Неизвестные пытались доставить в СИЗО-1 ("Матросская тишина") крупную партию средств связи, в том числе 36 мобильных телефонов, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН. "В ходе реализации оперативной информации сотрудниками СИЗО-1 УФСИН пресечена попытка доставки 95 запрещенных предметов на режимную территорию. При досмотре холодильника, который поступил в учреждение в качестве гуманитарной помощи, сотрудниками следственного изолятора было обнаружено и изъято 95 запрещенных предметов", - говорится в сообщении. Среди них, 36 сотовых телефонов, 19 sim-карт, 10 зарядных устройств, 18 USB-проводов, семь пар наушников, пять WI-FI роутеров. Уточняется, что запрещенные предметы были спрятаны внутри компрессора холодильника.

https://ria.ru/20240310/tyurma-1931805846.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)