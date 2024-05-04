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В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике - РИА Новости, 04.05.2024
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15:57 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html
В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике
В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике - РИА Новости, 04.05.2024
В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике
Неизвестные пытались доставить в СИЗО-1 ("Матросская тишина") крупную партию средств связи, в том числе 36 мобильных телефонов, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:57
2024-05-04T15:57
происшествия
матросская тишина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Неизвестные пытались доставить в СИЗО-1 ("Матросская тишина") крупную партию средств связи, в том числе 36 мобильных телефонов, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН. "В ходе реализации оперативной информации сотрудниками СИЗО-1 УФСИН пресечена попытка доставки 95 запрещенных предметов на режимную территорию. При досмотре холодильника, который поступил в учреждение в качестве гуманитарной помощи, сотрудниками следственного изолятора было обнаружено и изъято 95 запрещенных предметов", - говорится в сообщении. Среди них, 36 сотовых телефонов, 19 sim-карт, 10 зарядных устройств, 18 USB-проводов, семь пар наушников, пять WI-FI роутеров. Уточняется, что запрещенные предметы были спрятаны внутри компрессора холодильника.
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происшествия, матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Матросская тишина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике

В "Матросскую тишину" пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Неизвестные пытались доставить в СИЗО-1 ("Матросская тишина") крупную партию средств связи, в том числе 36 мобильных телефонов, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.
«
"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками СИЗО-1 УФСИН пресечена попытка доставки 95 запрещенных предметов на режимную территорию. При досмотре холодильника, который поступил в учреждение в качестве гуманитарной помощи, сотрудниками следственного изолятора было обнаружено и изъято 95 запрещенных предметов", - говорится в сообщении.
Среди них, 36 сотовых телефонов, 19 sim-карт, 10 зарядных устройств, 18 USB-проводов, семь пар наушников, пять WI-FI роутеров.
Уточняется, что запрещенные предметы были спрятаны внутри компрессора холодильника.
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ПроисшествияМатросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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