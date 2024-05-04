https://ria.ru/20240504/minoborony-1943843038.html

Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS

Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS - РИА Новости, 04.05.2024

Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS

Российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:26

2024-05-04T14:26

2024-05-04T14:42

безопасность

сша

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, сша, россия