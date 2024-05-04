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Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS - РИА Новости, 04.05.2024
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14:26 04.05.2024 (обновлено: 14:42 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/minoborony-1943843038.html
Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS
Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS - РИА Новости, 04.05.2024
Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS
Российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:26
2024-05-04T14:42
безопасность
сша
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, сша, россия
Безопасность, США, Россия
Авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS

Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили 15 американских ракет АТАCМS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке военного ведомства.
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