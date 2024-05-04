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Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 04.05.2024
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10:08 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/medali-1943815557.html
Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда"
Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 04.05.2024
Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:08
2024-05-04T10:08
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказали в ведомстве. Министр отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России. "Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html
https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда"

Шойгу вручил отличившимся участникам СВО медали "Золотая Звезда"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда"
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказали в ведомстве.
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Необычное решение. Ход России в зоне СВО удивил польские СМИ
3 мая, 15:09
Министр отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России.
"Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ после вручения медалей Золотая Звезда героям специальной военной операции. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты
25 октября 2023, 10:15
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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