https://ria.ru/20240504/medali-1943815557.html

Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда"

Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда" - РИА Новости, 04.05.2024

Шойгу вручил российским военным медали "Золотая Звезда"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:08

2024-05-04T10:08

2024-05-04T10:08

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказали в ведомстве. Министр отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России. "Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240503/interia-1943706037.html

https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу