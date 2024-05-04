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Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой - РИА Новости, 04.05.2024
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02:53 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/latinskaya_amerika-1943790801.html
Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой
Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой - РИА Новости, 04.05.2024
Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой
России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T02:53
2024-05-04T02:53
россия
латинская америка
европа
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных товаров на российский рынок, "завалить" его креветками и другими морепродуктами, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране", - сказала она. "Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним?", - добавила собеседница агентства. Куба, по ее словам, "может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения самых разных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование". "Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами", - подчеркнула гендиректор НК СЭСЛА. "Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения", - заключила Машкова.
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html
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россия, латинская америка, европа, экономика
Россия, Латинская Америка, Европа, Экономика
Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой

Эксперт Машкова: РФ нужно активней искать партнеров в Латинской Америке

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПричал морского порта "Большой порт Санкт-Петербург"
Причал морского порта Большой порт Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Причал морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных товаров на российский рынок, "завалить" его креветками и другими морепродуктами, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
«
"Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране", - сказала она.
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"Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним?", - добавила собеседница агентства.
Куба, по ее словам, "может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения самых разных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование".
"Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами", - подчеркнула гендиректор НК СЭСЛА.
"Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения", - заключила Машкова.
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