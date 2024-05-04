https://ria.ru/20240504/latinskaya_amerika-1943790801.html

Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой

Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой - РИА Новости, 04.05.2024

Эксперт оценила перспективы России в торговле с Латинской Америкой

России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T02:53

2024-05-04T02:53

2024-05-04T02:53

россия

латинская америка

европа

экономика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных товаров на российский рынок, "завалить" его креветками и другими морепродуктами, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране", - сказала она. "Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним?", - добавила собеседница агентства. Куба, по ее словам, "может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения самых разных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование". "Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами", - подчеркнула гендиректор НК СЭСЛА. "Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения", - заключила Машкова.

https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html

https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html

россия

латинская америка

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россия, латинская америка, европа, экономика