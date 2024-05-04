https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов - РИА Новости, 04.05.2024
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:29
2024-05-04T05:29
2024-05-04T05:29
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
пасха
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным "Тихий". В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая. "В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи. Для нас это в радость, так как таким образом мы можем оказать поддержку товарищам, особую поддержку", - рассказал "Тихий". Он уточнил, что выпечка производилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. По традиции военный священник провел ритуал освещения куличей. "Пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим", - добавил "Тихий".
https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943793125.html
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
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центральный военный округ, пасха
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Пасха
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
Выпечку куличей для бойцов организовали военнослужащие полевого хлебозавода ЦВО
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным "Тихий".
В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.
"В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи. Для нас это в радость, так как таким образом мы можем оказать поддержку товарищам, особую поддержку", - рассказал "Тихий".
Он уточнил, что выпечка производилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. По традиции военный священник провел ритуал освещения куличей.
"Пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим", - добавил "Тихий".