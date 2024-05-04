https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html

Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов

Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов - РИА Новости, 04.05.2024

Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов

В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:29

2024-05-04T05:29

2024-05-04T05:29

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

пасха

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным "Тихий". В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая. "В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи. Для нас это в радость, так как таким образом мы можем оказать поддержку товарищам, особую поддержку", - рассказал "Тихий". Он уточнил, что выпечка производилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. По традиции военный священник провел ритуал освещения куличей. "Пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим", - добавил "Тихий".

https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943793125.html

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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центральный военный округ, пасха