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Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943795138.html
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов - РИА Новости, 04.05.2024
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов
В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:29
2024-05-04T05:29
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
пасха
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным "Тихий". В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая. "В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи. Для нас это в радость, так как таким образом мы можем оказать поддержку товарищам, особую поддержку", - рассказал "Тихий". Он уточнил, что выпечка производилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. По традиции военный священник провел ритуал освещения куличей. "Пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим", - добавил "Тихий".
https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943793125.html
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
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центральный военный округ, пасха
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Пасха
Полевой хлебозавод ЦВО организовал выпечку куличей для бойцов

Выпечку куличей для бойцов организовали военнослужащие полевого хлебозавода ЦВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. В канун праздника Пасхи военнослужащие-пекари Центрального военного округа (ЦВО) испекли куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой в зоне проведения специальной военной операции, сообщил журналистам начальник передвижного механизированного хлебозавода с позывным "Тихий".
В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.
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"В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи. Для нас это в радость, так как таким образом мы можем оказать поддержку товарищам, особую поддержку", - рассказал "Тихий".
Он уточнил, что выпечка производилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. По традиции военный священник провел ритуал освещения куличей.
"Пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим", - добавил "Тихий".
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Специальная военная операция на УкраинеЦентральный военный округПасха
 
 
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