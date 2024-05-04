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Свыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году - РИА Новости, 04.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:12 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943770589.html
Свыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году
Свыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году - РИА Новости, 04.05.2024
Свыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году
Более 3,6 миллиона куличей изготовили московские производители кондитерско-булочных изделий к Пасхе в 2024 году, общая масса праздничной продукции превысила 1,2 РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:12
2024-05-04T09:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
пасха
москва
россия
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Более 3,6 миллиона куличей изготовили московские производители кондитерско-булочных изделий к Пасхе в 2024 году, общая масса праздничной продукции превысила 1,2 тысячи тонн, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действуют около 120 предприятий, где работают около 18 тысяч человек. Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции. Так, в этом году столичные фабрики выпустили более 3,6 миллиона куличей и кексов общей массой свыше 1,2 тысячи тонн", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Так, московский кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" изготовил к празднику более 1,3 миллиона куличей и кексов – около 546 тонн изделий. Производитель предлагает богатый ассортимент – всего на полках торговых сетей будет представлено 15 видов пасхальных изделий.Также булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" произвел более 2,2 миллиона куличей общей массой свыше 700 тонн. Можно выбрать 10 видов изделий: с цукатами, вишней, изюмом, сгущенным молоком, творогом и клюквой. Компания презентовала в 2024 году семь новинок.Кроме того, пекари кондитерского комбината "Добрынинский" изготовили около 50 тысяч куличей к Пасхе, это порядка 19,5 тонны. У этого производителя можно выбрать три вида изделия: творожный с изюмом и цукатами, йогуртовый с цукатами и классический с изюмом.Компания "Царский пряник" выпустила более тонны куличей ручной работы, это свыше 2,5 тысячи изделий, что на 40% превышает показатели 2023 года. Сейчас компания предлагает изделия с изюмом, курагой, черносливом и грецким орехом. Также можно приобрести праздничные пряники разных форм, объемные пасхальные яйца, сладкие открытки и съедобные раскраски.В Москве есть предприятия, которые специализируются на производстве полезной выпечки. Таким образом, московская компания "Другой хлеб" изготовила к празднику около 2 тысяч куличей без глютена, сахара и красителей. При создании использовалась рисовая и овсяная мука, органический изюм и клюква. Общая масса производственных изделий составляет порядка 1,2 тонны.Также шоколадная фабрика French Kiss традиционно подготавливает пасхальный ассортимент. В 2024 году здесь испекли порядка 4 тысяч куличей общей массой более 2 тонн. В ассортименте присутствуют авторские куличи из дрожжевого теста с фисташковой начинкой, а также кексы с изюмом и курагой. Также предприятие изготавливает пасхальные шоколадные яйца с начинкой, фигурки курочек, зайчиков и наборы имбирных пряников в пасхальной символике.По поручению столичного градоначальника в Москве действует комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы хорошие условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут пользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.На сегодняшний день Москва присвоила статус промышленного комплекса 70 предприятиям по выпуску электроники, одежды, фармацевтической продукции и других изделий. Пищевая промышленность остается в лидерах – спецстатус присвоен 24 производителям продуктов питания.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они занимаются производством различных товаров, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
https://ria.ru/20240222/produktsiya-1929028405.html
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владислав овчинский, пасха, москва, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Пасха, Москва, Россия

Свыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году

© Фото : пресс-служба ДИППСвыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году
Свыше 3,6 миллиона пасхальных куличей произвели фабрики Москвы в 2024 году - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Более 3,6 миллиона куличей изготовили московские производители кондитерско-булочных изделий к Пасхе в 2024 году, общая масса праздничной продукции превысила 1,2 тысячи тонн, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действуют около 120 предприятий, где работают около 18 тысяч человек. Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции. Так, в этом году столичные фабрики выпустили более 3,6 миллиона куличей и кексов общей массой свыше 1,2 тысячи тонн", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
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Так, московский кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" изготовил к празднику более 1,3 миллиона куличей и кексов – около 546 тонн изделий. Производитель предлагает богатый ассортимент – всего на полках торговых сетей будет представлено 15 видов пасхальных изделий.
Также булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" произвел более 2,2 миллиона куличей общей массой свыше 700 тонн. Можно выбрать 10 видов изделий: с цукатами, вишней, изюмом, сгущенным молоком, творогом и клюквой. Компания презентовала в 2024 году семь новинок.
Кроме того, пекари кондитерского комбината "Добрынинский" изготовили около 50 тысяч куличей к Пасхе, это порядка 19,5 тонны. У этого производителя можно выбрать три вида изделия: творожный с изюмом и цукатами, йогуртовый с цукатами и классический с изюмом.
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Компания "Царский пряник" выпустила более тонны куличей ручной работы, это свыше 2,5 тысячи изделий, что на 40% превышает показатели 2023 года. Сейчас компания предлагает изделия с изюмом, курагой, черносливом и грецким орехом. Также можно приобрести праздничные пряники разных форм, объемные пасхальные яйца, сладкие открытки и съедобные раскраски.
В Москве есть предприятия, которые специализируются на производстве полезной выпечки. Таким образом, московская компания "Другой хлеб" изготовила к празднику около 2 тысяч куличей без глютена, сахара и красителей. При создании использовалась рисовая и овсяная мука, органический изюм и клюква. Общая масса производственных изделий составляет порядка 1,2 тонны.
Также шоколадная фабрика French Kiss традиционно подготавливает пасхальный ассортимент. В 2024 году здесь испекли порядка 4 тысяч куличей общей массой более 2 тонн. В ассортименте присутствуют авторские куличи из дрожжевого теста с фисташковой начинкой, а также кексы с изюмом и курагой. Также предприятие изготавливает пасхальные шоколадные яйца с начинкой, фигурки курочек, зайчиков и наборы имбирных пряников в пасхальной символике.
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По поручению столичного градоначальника в Москве действует комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы хорошие условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут пользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.
На сегодняшний день Москва присвоила статус промышленного комплекса 70 предприятиям по выпуску электроники, одежды, фармацевтической продукции и других изделий. Пищевая промышленность остается в лидерах – спецстатус присвоен 24 производителям продуктов питания.
Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они занимаются производством различных товаров, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийПасхаМоскваРоссия
 
 
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