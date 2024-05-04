Российские шеф-повара открыли новое направление кухни
Шеф-повара открыли новое направление кухни и назвали его "русской паназией"
Нарезанные для салата яйца . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шеф-повара из Москвы и с Дальнего Востока открыли новый взгляд на кухню восточных регионов России и назвали его русской паназией, теперь они собирают уникальные рецепты в единую коллекцию, рассказал РИА Новости шеф-повар московского ресторана Birds (входит в 354 Restaurant Group by Vasilchuki) Александр Райлян.
Он отметил, что работа идет совместно с шеф-поварами из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска. "Мы работаем над коллекцией рецептов в абсолютно новом направлении кухни – русская паназия. Намерены сохранить и популяризировать кухню Дальнего Востока, которая имеет яркий паназиатский акцент благодаря обилию морепродуктов", - сказал Райлян.
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"Имея соседство со странами Азии, принимая вкусы и культурный код Дальнего Востока, мы несомненно получили особый колорит. Современная дальневосточная кухня готова приобрести свежую форму и ярко выраженную идентичность, превращаясь из разнородных и противоречивых культур в новое гастрономическое направление. Русская паназия - новое выражение для ресторанной индустрии, которое мы хотим сделать устойчивым", - отметила управляющий партнер Vasilchuki Restaurant Group Алеся Романова.
"Мое любимое блюдо – борщ с креветками и кокосовым молоком. Сначала готовлю привычный борщ на говядине, свинине или кому как нравится. Затем довожу его до кондиции листьями и соком лайма, галанги, добавляю немного цедры лимона и креветок. Когда гость пробует это блюдо, он получает вкус борща, который отдает том-ямом, такой азиатчиной", - рассказал Райлян.
Шеф-повар владивостокского ресторана Nerest Антон Терентьев отметил, что уже давно активно реализует концепцию русской паназии. "Это соприкосновение культур и разных кушаний уже достаточно давно в моем стиле приготовления блюд. Я опираюсь на то, что наш локальный продукт - это не только то, что дает Приморский край и Дальний Восток, но и также коллаборации с азиатскими странами - Японией, Китаем, Кореей", - сказал Терентьев.
Российские шеф-повара намерены в ближайшее время внедрять больше блюд, соответствующих понятию русской паназии. Помимо этого, у российских новаторов планы по популяризации русской паназии за рубежом - в Китае, Японии, Южной Корее. "Наша цель - популяризировать это направление. Если другие рестораторы солидарны с нами в поддержке развития регионального туризма и Дальнего Востока, мы готовы делиться опытом и будем рады, если коллеги примут участие", - отметил шеф-повар Birds.
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