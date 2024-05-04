https://ria.ru/20240504/kuban-1943831344.html
Жителей Кубани предупредили о заморозках
Жителей Кубани предупредили о заморозках - РИА Новости, 04.05.2024
Жителей Кубани предупредили о заморозках
Температура воздуха в Краснодарском крае упадёт до минус трёх градусов, штормовое предупреждение о заморозках действует 5 и 6 мая, сообщили в главном управлении РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:40
2024-05-04T12:40
2024-05-04T12:40
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
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КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае упадёт до минус трёх градусов, штормовое предупреждение о заморозках действует 5 и 6 мая, сообщили в главном управлении МЧС Кубани. "Штормовое предупреждение о заморозках на территории Краснодарского края. Ночью и утром 05.05 и 06.05.2024 местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 0,1 - минус 3 градуса - категории опасного явления", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.
https://ria.ru/20240504/zamorozki-1943802356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
Жителей Кубани предупредили о заморозках
МЧС Кубани: температура воздуха в регионе упадет до минус трех градусов
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае упадёт до минус трёх градусов, штормовое предупреждение о заморозках действует 5 и 6 мая, сообщили в главном управлении МЧС Кубани.
"Штормовое предупреждение о заморозках на территории Краснодарского края. Ночью и утром 05.05 и 06.05.2024 местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 0,1 - минус 3 градуса - категории опасного явления", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.