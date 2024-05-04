https://ria.ru/20240504/kuban-1943831344.html

Жителей Кубани предупредили о заморозках

Жителей Кубани предупредили о заморозках - РИА Новости, 04.05.2024

Жителей Кубани предупредили о заморозках

Температура воздуха в Краснодарском крае упадёт до минус трёх градусов, штормовое предупреждение о заморозках действует 5 и 6 мая, сообщили в главном управлении РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:40

2024-05-04T12:40

2024-05-04T12:40

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае упадёт до минус трёх градусов, штормовое предупреждение о заморозках действует 5 и 6 мая, сообщили в главном управлении МЧС Кубани. "Штормовое предупреждение о заморозках на территории Краснодарского края. Ночью и утром 05.05 и 06.05.2024 местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 0,1 - минус 3 градуса - категории опасного явления", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

https://ria.ru/20240504/zamorozki-1943802356.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии