https://ria.ru/20240504/krym-1943873791.html
В Крыму вспыхнул пожар на складе
В Крыму вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
В Крыму вспыхнул пожар на складе
Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров произошёл в одноэтажном складе в Крыму, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:52
2024-05-04T17:52
2024-05-04T18:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров произошёл в одноэтажном складе в Крыму, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Крыму огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на 1 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943821019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Происшествия
В Крыму вспыхнул пожар на складе
В Крыму вспыхнул пожар на складе в селе Белоглинка