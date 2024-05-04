https://ria.ru/20240504/krym-1943873791.html

В Крыму вспыхнул пожар на складе

В Крыму вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024

В Крыму вспыхнул пожар на складе

Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров произошёл в одноэтажном складе в Крыму, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:52

2024-05-04T17:52

2024-05-04T18:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров произошёл в одноэтажном складе в Крыму, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Крыму огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на 1 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943821019.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия