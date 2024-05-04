https://ria.ru/20240504/kompleks-1943767954.html

Ефимов: инвестор построит многофункциональный комплекс в Новой Москве

Ефимов: инвестор построит многофункциональный комплекс в Новой Москве - РИА Новости, 04.05.2024

Ефимов: инвестор построит многофункциональный комплекс в Новой Москве

Власти столицы без проведения торгов предоставили инвестору участок земли в поселении Мосрентген ТиНАО для многофункционального комплекса около строящейся... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:07

2024-05-04T12:07

2024-05-04T12:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

московский метрополитен

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти столицы без проведения торгов предоставили инвестору участок земли в поселении Мосрентген ТиНАО для многофункционального комплекса около строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии Московского метрополитена, этот объект возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город заключил договор аренды земельного участка с инвестором для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства многофункционального комплекса площадью 44 тысячи квадратных метров в Новомосковском административном округе. Это позволит создать дополнительные рабочие места за пределами МКАД", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что общий объем инвестиций может быть больше 15 млрд руб.Отмечается, что масштабный инвестиционный проект является особым статусом. Его могут получить значимые для Москвы объекты, которые направлены на рост числа рабочих мест, развитие городской инфраструктуры, увеличение инвестиций в экономику мегаполиса. При этом предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на земельном участке, площадь которого равна примерно 1,76 га, инвестором запланировано возведение многофункционального комплекса. Объект будет включать в себя коммерческие, торговые, развлекательные площади. Он будет располагаться рядом со станции Московского метрополитена "Корниловская" в поселении Мосрентген, на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.По его словам, участок земли для реализации масштабного инвестиционного проекта власти Москвы предоставили без проведения торгов на 5 лет. За этот период должно завершиться строительство данного объекта.Ранее Ефимов сообщал, что власти города предоставили технопарку в сфере пищевой промышленности льготу на аренду земельного участка в районе Очаково-Матвеевское, ставка составляет 0,01% от кадастровой стоимости участка.

https://ria.ru/20231225/zavod-1917582141.html

https://ria.ru/20240426/detsady-1942359123.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московский метрополитен, стройкомплекс москвы