https://ria.ru/20240504/komissiya-1943896911.html
Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью
Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью - РИА Новости, 04.05.2024
Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью
Правительство Российской Федерации постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:52
2024-05-04T20:52
2024-05-04T20:52
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство Российской Федерации постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "...Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости", - говорится в документе. В документе отмечается, что задачей межведомственной комиссии является мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости.
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россия
Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью
Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости