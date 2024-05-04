https://ria.ru/20240504/komissiya-1943896911.html

Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью - РИА Новости, 04.05.2024

Кабмин постановил создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

Правительство Российской Федерации постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:52

2024-05-04T20:52

2024-05-04T20:52

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство Российской Федерации постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "...Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости", - говорится в документе. В документе отмечается, что задачей межведомственной комиссии является мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

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