https://ria.ru/20240504/kirgiziya-1943876695.html

В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников

В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников - РИА Новости, 04.05.2024

В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников

Ряд милицейских чиновников Киргизии лишились должностей после наезда грузовика на детей на фестивале в Сузакском районе на юге республики, сообщили журналистам... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:16

2024-05-04T18:16

2024-05-04T18:17

в мире

киргизия

джалал-абадская область

бишкек

садыр жапаров

манас

hyundai creta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943500373_21:0:1294:716_1920x0_80_0_0_dcdf22036f6d15ec9808edb5d7a833f4.jpg

БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Ряд милицейских чиновников Киргизии лишились должностей после наезда грузовика на детей на фестивале в Сузакском районе на юге республики, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления внутренних дел (УВД) Джалал-Абадской области страны. В четверг припаркованный на стоянке мини-грузовик марки Hyundai Porter внезапно начал движение и, скатываясь по склону, сбил детей, которые готовились рассказывать киргизский национальный эпос "Манас" в рамках фестиваля в Сузакском районе Киргизии. Водителя, который доставил на праздник несколько коробок мороженого, за рулем в момент происшествия не было. В результате ЧП пострадали 35 детей. "Межведомственная комиссия, созданная для расследования инцидента в Сузакском районе, обнародовала результаты проверки в отношении сотрудников органов внутренних дел области. Двенадцать сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, сняты с занимаемых должностей начальник отдела внутренних дел (ОВД) Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающего территорию, где проходило мероприятие. "Кроме этого, к руководителям УВД Джалал-Абадской области и сотрудникам отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района приняты меры дисциплинарного характера", - уточнили в УВД. Ранее по поручению президента республики Садыра Жапарова в Бишкек специальным бортом доставили десять детей, пострадавших от наезда и находившихся в тяжёлом состоянии. Глава государства поручил обеспечить их необходимыми медикаментами и оставить под круглосуточным наблюдением врачей.

https://ria.ru/20240502/kirgiziya-1943491070.html

https://ria.ru/20240320/kazan-1934385997.html

киргизия

джалал-абадская область

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, джалал-абадская область, бишкек, садыр жапаров, манас , hyundai creta