https://ria.ru/20240504/kirgiziya-1943876695.html
В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников
В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников - РИА Новости, 04.05.2024
В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников
Ряд милицейских чиновников Киргизии лишились должностей после наезда грузовика на детей на фестивале в Сузакском районе на юге республики, сообщили журналистам... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:16
2024-05-04T18:16
2024-05-04T18:17
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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Ряд милицейских чиновников Киргизии лишились должностей после наезда грузовика на детей на фестивале в Сузакском районе на юге республики, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления внутренних дел (УВД) Джалал-Абадской области страны. В четверг припаркованный на стоянке мини-грузовик марки Hyundai Porter внезапно начал движение и, скатываясь по склону, сбил детей, которые готовились рассказывать киргизский национальный эпос "Манас" в рамках фестиваля в Сузакском районе Киргизии. Водителя, который доставил на праздник несколько коробок мороженого, за рулем в момент происшествия не было. В результате ЧП пострадали 35 детей. "Межведомственная комиссия, созданная для расследования инцидента в Сузакском районе, обнародовала результаты проверки в отношении сотрудников органов внутренних дел области. Двенадцать сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, сняты с занимаемых должностей начальник отдела внутренних дел (ОВД) Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающего территорию, где проходило мероприятие. "Кроме этого, к руководителям УВД Джалал-Абадской области и сотрудникам отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района приняты меры дисциплинарного характера", - уточнили в УВД. Ранее по поручению президента республики Садыра Жапарова в Бишкек специальным бортом доставили десять детей, пострадавших от наезда и находившихся в тяжёлом состоянии. Глава государства поручил обеспечить их необходимыми медикаментами и оставить под круглосуточным наблюдением врачей.
https://ria.ru/20240502/kirgiziya-1943491070.html
https://ria.ru/20240320/kazan-1934385997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, джалал-абадская область, бишкек, садыр жапаров, манас , hyundai creta
В мире, Киргизия, Джалал-Абадская область, Бишкек, Садыр Жапаров, Манас , Hyundai Creta
В Киргизии после ДТП на празднике уволили нескольких чиновников
Нескольких чиновников Киргизии уволили после наезда грузовика на детей
БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Ряд милицейских чиновников Киргизии лишились должностей после наезда грузовика на детей на фестивале в Сузакском районе на юге республики, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления внутренних дел (УВД) Джалал-Абадской области страны.
В четверг припаркованный на стоянке мини-грузовик марки Hyundai Porter внезапно начал движение и, скатываясь по склону, сбил детей, которые готовились рассказывать киргизский национальный эпос "Манас
" в рамках фестиваля в Сузакском районе Киргизии. Водителя, который доставил на праздник несколько коробок мороженого, за рулем в момент происшествия не было. В результате ЧП пострадали 35 детей.
"Межведомственная комиссия, созданная для расследования инцидента в Сузакском районе, обнародовала результаты проверки в отношении сотрудников органов внутренних дел области. Двенадцать сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, сняты с занимаемых должностей начальник отдела внутренних дел (ОВД) Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, обслуживающего территорию, где проходило мероприятие.
"Кроме этого, к руководителям УВД Джалал-Абадской области и сотрудникам отдела безопасности дорожного движения ОВД Сузакского района приняты меры дисциплинарного характера", - уточнили в УВД.
Ранее по поручению президента республики Садыра Жапарова
в Бишкек
специальным бортом доставили десять детей, пострадавших от наезда и находившихся в тяжёлом состоянии. Глава государства поручил обеспечить их необходимыми медикаментами и оставить под круглосуточным наблюдением врачей.