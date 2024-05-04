https://ria.ru/20240504/kemeron-1943824216.html

Сенатор прокомментировал слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Сенатор прокомментировал слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 04.05.2024

Сенатор прокомментировал слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал провокацией заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:31

2024-05-04T11:31

2024-05-04T11:31

россия

украина

херсонская область

дэвид кэмерон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал провокацией заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием. В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. "Слова Кэмерона - провокация. Сомневаюсь, что он спрашивал, что думают о его заявлении вооруженные силы Великобритании или самих британцев. Нынешнее время породило довольно большое количество "шариковых", эдаких неразвитых существ, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости". Но, время все расставит на свои места", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, как бы ни старались "западные словоблуды", все прекрасно понимают, к чему могут привести удары британским оружием по России. "Нападки, пусть и руками Украины, на суверенность нашего государства могут очень плохо кончиться для Запада. Как жаль, что понимают это простые люди в Америке и на Западе, в той же Великобритании, но не их руководители" - сказал сенатор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в ответ на заявление Кэмерона заявил РИА Новости, что у России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идёт постоянное усиление системы ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html

https://ria.ru/20240503/voyna-1943706861.html

https://ria.ru/20240503/posolstvo-1943769279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, херсонская область , дэвид кэмерон, дмитрий песков, мария захарова, нато, в мире