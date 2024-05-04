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СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС - РИА Новости, 04.05.2024
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08:41 04.05.2024 (обновлено: 10:22 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/katar-1943805949.html
СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС
СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС
Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров палестинского движения ХАМАС из Дохи и ожидает, что такой запрос может поступить в скором времени, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:41
2024-05-04T10:22
в мире
израиль
сша
катар
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров палестинского движения ХАМАС из Дохи и ожидает, что такой запрос может поступить в скором времени, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник. "Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС из Дохи и ожидает, что она может быть сделана в ближайшее время", - говорится в публикации со ссылкой на источник. Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что США призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе. Такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани еще в апреле. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно этому предложению, жителей, которые вернутся на север, проверят египетские и другие силы, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".
https://ria.ru/20240504/wp-1943790245.html
https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html
https://ria.ru/20231028/khamas-1905822893.html
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в мире, израиль, сша, катар, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС

Times of Israel: Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС из Дохи

© iStock.com / hasan zaidiВид на порт в Дохе, Катар
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на порт в Дохе, Катар. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров палестинского движения ХАМАС из Дохи и ожидает, что такой запрос может поступить в скором времени, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник.
"Катар готов принять просьбу США о высылке лидеров ХАМАС из Дохи и ожидает, что она может быть сделана в ближайшее время", - говорится в публикации со ссылкой на источник.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
СМИ: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем
Вчера, 02:29
Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что США призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе. Такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани еще в апреле.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.
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Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС, заявил Нетаньяху
30 апреля, 19:01
Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.
По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно этому предложению, жителей, которые вернутся на север, проверят египетские и другие силы, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".
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В миреИзраильСШАКатарЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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