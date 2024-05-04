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Министр обороны Италии исключил прямое участие в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:37 04.05.2024 (обновлено: 10:25 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/italiya-1943812755.html
Министр обороны Италии исключил прямое участие в конфликте на Украине
Министр обороны Италии исключил прямое участие в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.05.2024
Министр обороны Италии исключил прямое участие в конфликте на Украине
Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона наращивают... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:37
2024-05-04T10:25
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РИМ, 4 мая – РИА Новости. Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона наращивают напряженность, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera. "Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил министр. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. "Точно нет! Сегодня в этом никто не может сомневаться", - ответил Крозетто на вопрос о возможности участия в вероятной отправке европейского контингента. "Потому что в отличие от других, у нас в системе есть четкий запрет на прямое военное вмешательство, помимо того, что предусмотрено законами и конституцией. Мы можем рассмотреть вооруженное вмешательство только по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Предполагаемая операция на Украине не только не подпадает под этот случай, но и спровоцирует дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесет пользы прежде всего самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого участия не существует", - сказал Крозетто. Говоря о заявлениях Макрона, глава итальянского министерства заявил, что "не судит президента дружественной страны", но не понимает "цели и полезности этих заявлений, которые объективно нагнетают напряженность". В Кремле ранее заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936395878.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, гуидо крозетто, дмитрий киселев, евросоюз, оон
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Гуидо Крозетто, Дмитрий Киселев, Евросоюз, ООН, Специальная военная операция на Украине
Министр обороны Италии исключил прямое участие в конфликте на Украине

Минобороны Италии: страна всегда исключала прямое участие в конфликте на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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РИМ, 4 мая – РИА Новости. Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона наращивают напряженность, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил министр.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Макрон допустил проведение операций против России
17 марта, 01:53
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
"Точно нет! Сегодня в этом никто не может сомневаться", - ответил Крозетто на вопрос о возможности участия в вероятной отправке европейского контингента.
"Потому что в отличие от других, у нас в системе есть четкий запрет на прямое военное вмешательство, помимо того, что предусмотрено законами и конституцией. Мы можем рассмотреть вооруженное вмешательство только по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Предполагаемая операция на Украине не только не подпадает под этот случай, но и спровоцирует дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесет пользы прежде всего самим украинцам. Короче говоря, условий для нашего прямого участия не существует", - сказал Крозетто.
Говоря о заявлениях Макрона, глава итальянского министерства заявил, что "не судит президента дружественной страны", но не понимает "цели и полезности этих заявлений, которые объективно нагнетают напряженность".
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В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине
3 мая, 12:43
В Кремле ранее заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронГуидо КрозеттоДмитрий КиселевЕвросоюзООН
 
 
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