https://ria.ru/20240504/ispaniya-1943837809.html

Испания отвергла критику Аргентины в адрес властей королевства

Испания отвергла критику Аргентины в адрес властей королевства - РИА Новости, 04.05.2024

Испания отвергла критику Аргентины в адрес властей королевства

Министерство иностранных дел Испании решительно отвергло выражения, высказанные в адрес властей королевства в заявлении канцелярии президента Аргентины на сайте РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:37

2024-05-04T13:37

2024-05-04T13:37

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МАДРИД, 4 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании решительно отвергло выражения, высказанные в адрес властей королевства в заявлении канцелярии президента Аргентины на сайте испанского МИД, и назвало их "необоснованными" и "не соответствующими отношениям между братскими странами". Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея выпустила ранее заявление, в котором отвергла "клеветнические и оскорбительные" высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, до этого назвавшего аргентинского президента Хавьера Милея "очень плохим человеком" и предположившего, что он находится под влиянием неких веществ. В заявлении также утверждалось, что премьер Испании Педро Санчес поставил под угрозу единство страны, заключив пакты с сепаратистами, и "подверг опасности испанских женщин, разрешив нелегальную миграцию тем, кто угрожает их физической неприкосновенности". Кроме того канцелярия аргентинского лидера раскритиковала модель управления, которую применяет правящая партия в Испании, заявив, что такая модель "принесла несчастья и упадок" Аргентине. "Правительство Испании решительно отвергает необоснованные выражения из заявления, выпущенного офисом президента Республики Аргентины, которые не соответствуют отношениям двух братских стран и народов. Правительство и народ Испании продолжат поддерживать и укреплять свои братские связи и отношения дружбы и сотрудничества с народом Аргентины, и это желание разделяет все испанское общество", - говорится в заявлении. Как писала газета Mundo, ранее министр транспорта Испании посоветовал молодым людям быть самими собой, добавив, что "есть очень плохие люди, которые, будучи самими собой, достигли вершины". В пример Пуэнте привел Милея и бывшего президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20240504/argentina-1943793422.html

https://ria.ru/20240503/argentina-1943758664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, аргентина, сша, педро санчес, дональд трамп