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Глава МИД Индии отверг слова Байдена о "ксенофобских" странах - РИА Новости, 04.05.2024
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12:57 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/indiya-1943832250.html
Глава МИД Индии отверг слова Байдена о "ксенофобских" странах
Глава МИД Индии отверг слова Байдена о "ксенофобских" странах - РИА Новости, 04.05.2024
Глава МИД Индии отверг слова Байдена о "ксенофобских" странах
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на круглом столе, организованном газетой Economic Times, отверг слова президента США Джо РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:57
2024-05-04T12:57
в мире
индия
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бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на круглом столе, организованном газетой Economic Times, отверг слова президента США Джо Байдена, назвавшего Индию одной их "ксенофобских" стран и причислившего ее к государствам, которые испытывают экономические проблемы. "Прежде всего, наша экономика не находится в кризисе. Индия всегда была очень уникальной страной… Я бы сказал, что в рамках мировой истории это было очень открытое общество. В Индию приезжают разные люди из разных обществ", - заявил министр, комментируя по просьбе журналистов заявление Байдена о "ксенофобских" странах. Он отметил, что действующее правительство Нарендры Моди облегчает такой прием. "Вот почему у нас есть "Закон о внесении поправок в гражданство", который призван открыть двери для людей, попавших в беду… Я думаю, мы должны быть открыты для людей, которым необходимо приехать в Индию, которые имеют право приехать в Индию", - добавил Джайшанкар. В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения. Президент США Джо Байден в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Вашингтоне 1 мая сравнил Японию и Индию с Китаем и Россией, утверждая, что четыре экономические державы испытывают трудности из-за своего нежелания принимать иммигрантов. Позже представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден высказал более широкую точку зрения по поводу позиции США в отношении иммиграции.
https://ria.ru/20240503/bayden-1943603031.html
https://ria.ru/20240502/peskov-1943445379.html
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в мире, индия, сша, бангладеш, джо байден, субраманиам джайшанкар, нарендра моди
В мире, Индия, США, Бангладеш, Джо Байден, Субраманиам Джайшанкар, Нарендра Моди
Глава МИД Индии отверг слова Байдена о "ксенофобских" странах

Индия отвергла слова Байдена, причислившего республику к "ксенофобским" странам

© Фото : из личного архива Евгения ГривыИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : из личного архива Евгения Гривы
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на круглом столе, организованном газетой Economic Times, отверг слова президента США Джо Байдена, назвавшего Индию одной их "ксенофобских" стран и причислившего ее к государствам, которые испытывают экономические проблемы.
"Прежде всего, наша экономика не находится в кризисе. Индия всегда была очень уникальной страной… Я бы сказал, что в рамках мировой истории это было очень открытое общество. В Индию приезжают разные люди из разных обществ", - заявил министр, комментируя по просьбе журналистов заявление Байдена о "ксенофобских" странах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Он отметил, что действующее правительство Нарендры Моди облегчает такой прием.
"Вот почему у нас есть "Закон о внесении поправок в гражданство", который призван открыть двери для людей, попавших в беду… Я думаю, мы должны быть открыты для людей, которым необходимо приехать в Индию, которые имеют право приехать в Индию", - добавил Джайшанкар.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Президент США Джо Байден в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Вашингтоне 1 мая сравнил Японию и Индию с Китаем и Россией, утверждая, что четыре экономические державы испытывают трудности из-за своего нежелания принимать иммигрантов. Позже представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден высказал более широкую точку зрения по поводу позиции США в отношении иммиграции.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России
2 мая, 12:28
 
В миреИндияСШАБангладешДжо БайденСубраманиам ДжайшанкарНарендра Моди
 
 
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