Глава МИД Индии отверг слова Байдена о "ксенофобских" странах
Индия отвергла слова Байдена, причислившего республику к "ксенофобским" странам
© Фото : из личного архива Евгения ГривыИндия
© Фото : из личного архива Евгения Гривы
Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на круглом столе, организованном газетой Economic Times, отверг слова президента США Джо Байдена, назвавшего Индию одной их "ксенофобских" стран и причислившего ее к государствам, которые испытывают экономические проблемы.
"Прежде всего, наша экономика не находится в кризисе. Индия всегда была очень уникальной страной… Я бы сказал, что в рамках мировой истории это было очень открытое общество. В Индию приезжают разные люди из разных обществ", - заявил министр, комментируя по просьбе журналистов заявление Байдена о "ксенофобских" странах.
Он отметил, что действующее правительство Нарендры Моди облегчает такой прием.
"Вот почему у нас есть "Закон о внесении поправок в гражданство", который призван открыть двери для людей, попавших в беду… Я думаю, мы должны быть открыты для людей, которым необходимо приехать в Индию, которые имеют право приехать в Индию", - добавил Джайшанкар.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Президент США Джо Байден в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Вашингтоне 1 мая сравнил Японию и Индию с Китаем и Россией, утверждая, что четыре экономические державы испытывают трудности из-за своего нежелания принимать иммигрантов. Позже представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден высказал более широкую точку зрения по поводу позиции США в отношении иммиграции.