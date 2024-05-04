https://ria.ru/20240504/inauguratsiya-1943810998.html

В Госдуме фиксируют попытки создать негативный фон вокруг инаугурации

В Госдуме фиксируют попытки создать негативный фон вокруг инаугурации - РИА Новости, 04.05.2024

В Госдуме фиксируют попытки создать негативный фон вокруг инаугурации

Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:23

2024-05-04T09:23

2024-05-04T09:23

госдума рф

россия

политика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также иноагентов создать негативный фон вокруг инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин."В преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события", - приводят слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.По его словам, геополитические противники РФ не смогли повлиять на волеизъявление российского народа, поэтому теперь пытаются организовать выгодную им медийную картинку. Депутат отметил, что они хотят показать якобы недовольных россиян из числа беглых оппозиционеров и находящихся на зарубежном финансировании журналистов."Соответствующие акции планируются у посольств РФ в странах ЕС и НАТО, активистам раздаются подготовленные листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами. Важно подчеркнуть при этом, что никакого влияния на ситуацию в нашей стране эти "флешмобы" оказать не могут. Инаугурация президента пройдет в полном соответствии с законом, при абсолютной поддержке наших граждан, которые свой выбор сделали – выбор в пользу сильной России и сильного президента", - подчеркнул Пискарев.

https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html

https://ria.ru/20240329/inoagenty-1936514284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, политика