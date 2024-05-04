https://ria.ru/20240504/germaniya-1943876434.html

На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии

На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии - РИА Новости, 04.05.2024

На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на странице ведомства в соцсети X заявила, что в случае, если нападение на главного кандидата от отделения... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:11

2024-05-04T18:11

2024-05-04T18:11

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саксония

европарламент

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на странице ведомства в соцсети X заявила, что в случае, если нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке, окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию". "Если политически мотивированное нападение на депутата Европарламента Маттиаса Экке подтвердится за несколько недель до европейских выборов, то этот акт насилия также станет серьезной атакой на демократию", - говорится в публикации МВД Германии за подписью Фезер. Кроме того, Фезер пообещала обсудить происшествие с главами земельных министерств внутренних дел. Ранее СДПГ сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.

https://ria.ru/20240428/germaniya-1942893118.html

https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, саксония, европарламент