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На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии - РИА Новости, 04.05.2024
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18:11 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/germaniya-1943876434.html
На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии
На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии - РИА Новости, 04.05.2024
На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на странице ведомства в соцсети X заявила, что в случае, если нападение на главного кандидата от отделения... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:11
2024-05-04T18:11
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на странице ведомства в соцсети X заявила, что в случае, если нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке, окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию". "Если политически мотивированное нападение на депутата Европарламента Маттиаса Экке подтвердится за несколько недель до европейских выборов, то этот акт насилия также станет серьезной атакой на демократию", - говорится в публикации МВД Германии за подписью Фезер. Кроме того, Фезер пообещала обсудить происшествие с главами земельных министерств внутренних дел. Ранее СДПГ сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.
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в мире, германия, саксония, европарламент
В мире, Германия, Саксония, Европарламент
На депутата партии СДПГ могли напасть из-за политики, заявило МВД Германии

МВД Германии предупредило о возможной серьезной атаке на демократию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолиция в Берлине
Полиция в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полиция в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на странице ведомства в соцсети X заявила, что в случае, если нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке, окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию".
"Если политически мотивированное нападение на депутата Европарламента Маттиаса Экке подтвердится за несколько недель до европейских выборов, то этот акт насилия также станет серьезной атакой на демократию", - говорится в публикации МВД Германии за подписью Фезер.
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Кроме того, Фезер пообещала обсудить происшествие с главами земельных министерств внутренних дел.
Ранее СДПГ сообщила, что в федеральной земле Саксония неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке.
Руководители земельного отделения партии в земле Саксония Хеннинг Хоффманн и Катрин Михель назвали нападение на Экке "тревожным сигналом". Они также возложили ответственность за случившееся на правых экстремистов и их сторонников.
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