Рейтинг@Mail.ru
Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/germaniya-1943834738.html
Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны
Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны - РИА Новости, 04.05.2024
Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны
Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС)... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:19
2024-05-04T13:19
экономика
германия
россия
сша
фридрих мерц
олаф шольц
владимир путин
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Tagesspiegel. "Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах", - заявил Мерц. Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий. "Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика", - сказал Мерц. Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20231128/sholts-1912354674.html
https://ria.ru/20240224/germaniya-1929283649.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, сша, фридрих мерц, олаф шольц, владимир путин, хдс/хсс
Экономика, Германия, Россия, США, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Владимир Путин, ХДС/ХСС
Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны

Глава немецкой партии ХДС назвал отток капитала из страны беспрецедентным

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Tagesspiegel.
"Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах", - заявил Мерц.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге
28 ноября 2023, 14:04
Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий.
"Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика", - сказал Мерц.
Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии в немецком парламенте Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией
24 февраля, 15:53
 
ЭкономикаГерманияРоссияСШАФридрих МерцОлаф ШольцВладимир ПутинХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала