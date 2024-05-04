Глава немецкой партии ХДС заявил об оттоке капитала из страны
Глава немецкой партии ХДС назвал отток капитала из страны беспрецедентным
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Tagesspiegel.
"Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах", - заявил Мерц.
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Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий.
"Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика", - сказал Мерц.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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