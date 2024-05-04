https://ria.ru/20240504/gaza-1943833394.html

В ООН заявили о голоде в Газе

В ООН заявили о голоде в Газе - РИА Новости, 04.05.2024

В ООН заявили о голоде в Газе

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:07

2024-05-04T13:07

2024-05-04T13:07

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

nbc

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом. "Я могу объяснить вам, что там голод – полномасштабный голод – на севере, и он продвигается на юг", - сказала она. Маккейн подчеркнула, что, хотя официального заявления о голоде ещё не было, на основании того, что сотрудники её организации видели и испытали на месте, она считает, что в Газе существует полномасштабная проблема. Маккейн также выразила надежду на прекращение огня, которое позволило бы населению получать питание гораздо быстрее. В конце апреля международная гуманитарная организация World Central Kitchen, которая занималась обеспечением населения питанием, возобновила работу в секторе Газа через месяц после того, как семь её сотрудников погибли в результате удара израильских военных. Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников о сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся там заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231022/gaza-1904488891.html

https://ria.ru/20231017/khleb-1903367370.html

https://ria.ru/20240305/gaza-1931205919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году