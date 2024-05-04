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В ООН заявили о голоде в Газе - РИА Новости, 04.05.2024
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13:07 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/gaza-1943833394.html
В ООН заявили о голоде в Газе
В ООН заявили о голоде в Газе - РИА Новости, 04.05.2024
В ООН заявили о голоде в Газе
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:07
2024-05-04T13:07
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
nbc
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом. "Я могу объяснить вам, что там голод – полномасштабный голод – на севере, и он продвигается на юг", - сказала она. Маккейн подчеркнула, что, хотя официального заявления о голоде ещё не было, на основании того, что сотрудники её организации видели и испытали на месте, она считает, что в Газе существует полномасштабная проблема. Маккейн также выразила надежду на прекращение огня, которое позволило бы населению получать питание гораздо быстрее. В конце апреля международная гуманитарная организация World Central Kitchen, которая занималась обеспечением населения питанием, возобновила работу в секторе Газа через месяц после того, как семь её сотрудников погибли в результате удара израильских военных. Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников о сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся там заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231022/gaza-1904488891.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, NBC, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили о голоде в Газе

Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявила о голоде в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом.
"Я могу объяснить вам, что там голод – полномасштабный голод – на севере, и он продвигается на юг", - сказала она.
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Маккейн подчеркнула, что, хотя официального заявления о голоде ещё не было, на основании того, что сотрудники её организации видели и испытали на месте, она считает, что в Газе существует полномасштабная проблема. Маккейн также выразила надежду на прекращение огня, которое позволило бы населению получать питание гораздо быстрее.
В конце апреля международная гуманитарная организация World Central Kitchen, которая занималась обеспечением населения питанием, возобновила работу в секторе Газа через месяц после того, как семь её сотрудников погибли в результате удара израильских военных.
Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников о сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся там заложников.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНNBCОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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