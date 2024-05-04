https://ria.ru/20240504/frantsiya-1943823743.html

В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ

В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024

В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:26

2024-05-04T11:26

2024-05-04T11:26

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro. "Вечером в пятницу, 3 мая, около 19.30 (20.30 мск - ред.) министр экономики Брюно Ле Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа... Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулем своего личного автомобиля", - сообщает издание со ссылкой на источники. Велосипедист был доставлен в больницу. У него ушиб надбровной дуги и, предположительно, травма головы, сказано в статье. Сообщается, что министр в свою очередь не пострадал. Ему пришлось пройти тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, которые показали отрицательный результат.

https://ria.ru/20240305/avariya-1931326612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, париж, франция, брюно ле мэр