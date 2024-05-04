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В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ
В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:26
2024-05-04T11:26
2024-05-04T11:26
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro. "Вечером в пятницу, 3 мая, около 19.30 (20.30 мск - ред.) министр экономики Брюно Ле Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа... Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулем своего личного автомобиля", - сообщает издание со ссылкой на источники. Велосипедист был доставлен в больницу. У него ушиб надбровной дуги и, предположительно, травма головы, сказано в статье. Сообщается, что министр в свою очередь не пострадал. Ему пришлось пройти тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, которые показали отрицательный результат.
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РИА Новости
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В мире, Авто, Париж, Франция, Брюно Ле Мэр
В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ
Figaro: министр экономики Франции Ле Мэр сбил велосипедиста в Париже
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro
.
"Вечером в пятницу, 3 мая, около 19.30 (20.30 мск - ред.) министр экономики Брюно Ле Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа... Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулем своего личного автомобиля", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Велосипедист был доставлен в больницу. У него ушиб надбровной дуги и, предположительно, травма головы, сказано в статье.
Сообщается, что министр в свою очередь не пострадал. Ему пришлось пройти тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, которые показали отрицательный результат.