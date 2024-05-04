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В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
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11:26 04.05.2024
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В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ
В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:26
2024-05-04T11:26
в мире
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париж
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брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro. "Вечером в пятницу, 3 мая, около 19.30 (20.30 мск - ред.) министр экономики Брюно Ле Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа... Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулем своего личного автомобиля", - сообщает издание со ссылкой на источники. Велосипедист был доставлен в больницу. У него ушиб надбровной дуги и, предположительно, травма головы, сказано в статье. Сообщается, что министр в свою очередь не пострадал. Ему пришлось пройти тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, которые показали отрицательный результат.
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в мире, авто, париж, франция, брюно ле мэр
В мире, Авто, Париж, Франция, Брюно Ле Мэр
В Париже министр экономики сбил велосипедиста, пишут СМИ

Figaro: министр экономики Франции Ле Мэр сбил велосипедиста в Париже

© Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкМинистр экономики Франции Бруно Ле Мэр
Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр
© Ирина Калашникова
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Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже, пишет в субботу газета Figaro.
"Вечером в пятницу, 3 мая, около 19.30 (20.30 мск - ред.) министр экономики Брюно Ле Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа... Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулем своего личного автомобиля", - сообщает издание со ссылкой на источники.
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Велосипедист был доставлен в больницу. У него ушиб надбровной дуги и, предположительно, травма головы, сказано в статье.
Сообщается, что министр в свою очередь не пострадал. Ему пришлось пройти тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, которые показали отрицательный результат.
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