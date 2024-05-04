https://ria.ru/20240504/evakuatsiya-1943803234.html

Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться

Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 04.05.2024

Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться

Спасатели призывают жителей Викуловского района Тюменской области эвакуироваться заблаговременно из-за прибытия воды в реке Ишим, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:14

2024-05-04T08:14

2024-05-04T08:14

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели призывают жителей Викуловского района Тюменской области эвакуироваться заблаговременно из-за прибытия воды в реке Ишим, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных районов. Тюменская область: в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сотрудники МЧС России призывают жителей эвакуироваться заблаговременно", - говорится в сообщении. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1235 сантиметров, на 8.00 (6.00) 4 мая – 1235 сантиметров, минус 1 сантиметр за сутки. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

тюменская область

ишим (река)

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024