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Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 04.05.2024
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08:14 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/evakuatsiya-1943803234.html
Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться
Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться - РИА Новости, 04.05.2024
Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться
Спасатели призывают жителей Викуловского района Тюменской области эвакуироваться заблаговременно из-за прибытия воды в реке Ишим, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:14
2024-05-04T08:14
происшествия
тюменская область
ишим (река)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели призывают жителей Викуловского района Тюменской области эвакуироваться заблаговременно из-за прибытия воды в реке Ишим, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных районов. Тюменская область: в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сотрудники МЧС России призывают жителей эвакуироваться заблаговременно", - говорится в сообщении. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1235 сантиметров, на 8.00 (6.00) 4 мая – 1235 сантиметров, минус 1 сантиметр за сутки. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.
https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
тюменская область
ишим (река)
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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться

Жителей Викуловского района под Тюменью призвали эвакуироваться из-за паводка

© Александр Моор/TelegramПаводковая ситуация в Тюменской области
Паводковая ситуация в Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Паводковая ситуация в Тюменской области
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели призывают жителей Викуловского района Тюменской области эвакуироваться заблаговременно из-за прибытия воды в реке Ишим, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных районов. Тюменская область: в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сотрудники МЧС России призывают жителей эвакуироваться заблаговременно", - говорится в сообщении.
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Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1235 сантиметров, на 8.00 (6.00) 4 мая – 1235 сантиметров, минус 1 сантиметр за сутки.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.
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ПроисшествияТюменская областьИшим (река)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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