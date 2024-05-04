https://ria.ru/20240504/erevan-1943819761.html

В Ереване затопило несколько улиц

В Ереване затопило несколько улиц - РИА Новости, 04.05.2024

В Ереване затопило несколько улиц

Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:56

2024-05-04T10:56

2024-05-04T11:45

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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. "С 23.45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6.00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что в ряде административных районов Еревана, в частности, Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк, из-за проливных дождей затоплены улицы, строения, офисные помещения, в воде застряли транспортные средства ", - говорится в пресс-релизе спасательной службы. Отмечается, что пожарные-спасатели провели дренажные работы, эвакуировали машины. "По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате затопления нет", - заявили в спасательной службе.

https://ria.ru/20240504/braziliya-1943796887.html

https://ria.ru/20240416/livni-1940422040.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения