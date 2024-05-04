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В Ереване затопило несколько улиц - РИА Новости, 04.05.2024
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10:56 04.05.2024 (обновлено: 11:45 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/erevan-1943819761.html
В Ереване затопило несколько улиц
В Ереване затопило несколько улиц - РИА Новости, 04.05.2024
В Ереване затопило несколько улиц
Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:56
2024-05-04T11:45
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. "С 23.45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6.00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что в ряде административных районов Еревана, в частности, Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк, из-за проливных дождей затоплены улицы, строения, офисные помещения, в воде застряли транспортные средства ", - говорится в пресс-релизе спасательной службы. Отмечается, что пожарные-спасатели провели дренажные работы, эвакуировали машины. "По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате затопления нет", - заявили в спасательной службе.
https://ria.ru/20240504/braziliya-1943796887.html
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Ереване затопило несколько улиц

В Ереване затопило несколько улиц из-за проливных дождей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Проливные дожди привели в ночь на субботу к затоплению улиц и строений в нескольких районах Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
"С 23.45 (22.45 мск) 3 мая по 7.00 (6.00 мск) 4 мая национальный центр кризисного управления получил сообщения, что в ряде административных районов Еревана, в частности, Кентрон (Центр), Эребуни, Шенгавит, Давташен, Нор-Норк, из-за проливных дождей затоплены улицы, строения, офисные помещения, в воде застряли транспортные средства ", - говорится в пресс-релизе спасательной службы.
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Отмечается, что пожарные-спасатели провели дренажные работы, эвакуировали машины.
"По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате затопления нет", - заявили в спасательной службе.
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