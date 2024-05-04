https://ria.ru/20240504/erdogan-1943872295.html
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений - РИА Новости, 04.05.2024
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений
Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:37
2024-05-04T17:37
2024-05-04T17:37
стамбул
реджеп тайип эрдоган
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg
СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости. Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета Sabah. "После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью видеосвязи", - сообщила газета. В феврале генеральный департамент вакфов при министерстве туризма, в ведении которого находится мечеть, сообщил РИА Новости о планах открыть мечеть в мае, однако там не стали комментировать вопрос о том, будут ли видны фрески и мозаики монастыря, и смогут ли туристы попасть в мечеть. Расположенная в центральном районе Фатих мечеть была закрыта на реставрацию около четырёх лет назад. Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С 15 января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, приобретя билет за 25 евро.
https://ria.ru/20240115/ayya-sofiya-1921333963.html
https://ria.ru/20231031/stambul-1906366744.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7c6d4ac73a0c0faa363534f26ecf3f85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, реджеп тайип эрдоган, юнеско, в мире
Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, ЮНЕСКО, В мире
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для мусульманских богослужений
СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости.
Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета Sabah
.
"После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана
с помощью видеосвязи", - сообщила газета.
В феврале генеральный департамент вакфов при министерстве туризма, в ведении которого находится мечеть, сообщил РИА Новости о планах открыть мечеть в мае, однако там не стали комментировать вопрос о том, будут ли видны фрески и мозаики монастыря, и смогут ли туристы попасть в мечеть. Расположенная в центральном районе Фатих мечеть была закрыта на реставрацию около четырёх лет назад.
Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО
.
Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.
В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С 15 января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, приобретя билет за 25 евро.