https://ria.ru/20240504/erdogan-1943872295.html

Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений

Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений - РИА Новости, 04.05.2024

Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений

Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:37

2024-05-04T17:37

2024-05-04T17:37

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СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости. Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета Sabah. "После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью видеосвязи", - сообщила газета. В феврале генеральный департамент вакфов при министерстве туризма, в ведении которого находится мечеть, сообщил РИА Новости о планах открыть мечеть в мае, однако там не стали комментировать вопрос о том, будут ли видны фрески и мозаики монастыря, и смогут ли туристы попасть в мечеть. Расположенная в центральном районе Фатих мечеть была закрыта на реставрацию около четырёх лет назад. Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С 15 января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, приобретя билет за 25 евро.

https://ria.ru/20240115/ayya-sofiya-1921333963.html

https://ria.ru/20231031/stambul-1906366744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стамбул, реджеп тайип эрдоган, юнеско, в мире