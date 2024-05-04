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Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений - РИА Новости, 04.05.2024
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17:37 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/erdogan-1943872295.html
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений - РИА Новости, 04.05.2024
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений
Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:37
2024-05-04T17:37
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СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости. Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета Sabah. "После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью видеосвязи", - сообщила газета. В феврале генеральный департамент вакфов при министерстве туризма, в ведении которого находится мечеть, сообщил РИА Новости о планах открыть мечеть в мае, однако там не стали комментировать вопрос о том, будут ли видны фрески и мозаики монастыря, и смогут ли туристы попасть в мечеть. Расположенная в центральном районе Фатих мечеть была закрыта на реставрацию около четырёх лет назад. Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С 15 января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, приобретя билет за 25 евро.
https://ria.ru/20240115/ayya-sofiya-1921333963.html
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стамбул, реджеп тайип эрдоган, юнеско, в мире
Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, ЮНЕСКО, В мире
Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для богослужений

Эрдоган откроет бывший монастырь Хора в Стамбуле для мусульманских богослужений

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости. Турецкие власти планируют открыть мечеть Карие в Стамбуле (бывший музей и христианский монастырь Хора) для мусульманских богослужений 6 мая, сообщила газета Sabah.
"После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью видеосвязи", - сообщила газета.
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле стал платным для иностранных туристов
15 января, 00:13
В феврале генеральный департамент вакфов при министерстве туризма, в ведении которого находится мечеть, сообщил РИА Новости о планах открыть мечеть в мае, однако там не стали комментировать вопрос о том, будут ли видны фрески и мозаики монастыря, и смогут ли туристы попасть в мечеть. Расположенная в центральном районе Фатих мечеть была закрыта на реставрацию около четырёх лет назад.
Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс был построен в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Карие в начале XVI века. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение более четырех веков и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.
В августе 2020 года Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С 15 января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, приобретя билет за 25 евро.
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев
31 октября 2023, 11:08
 
СтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганЮНЕСКОВ мире
 
 
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