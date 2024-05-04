https://ria.ru/20240504/elektrovelosiped-1943906587.html

В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома

В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома

Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого на западе Москвы и покинул место происшествия, сообщает прокуратура Москвы... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:43

2024-05-04T22:43

2024-05-04T22:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого на западе Москвы и покинул место происшествия, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "По предварительной информации, во дворе жилого дома на улице Ярцевская водитель электровелосипеда службы доставки сбил ребенка и покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок доставлен в больницу. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Западного административного округа.

https://ria.ru/20240429/dtp-1943038418.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва