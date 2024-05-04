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В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома - РИА Новости, 04.05.2024
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22:43 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/elektrovelosiped-1943906587.html
В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома
В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома
Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого на западе Москвы и покинул место происшествия, сообщает прокуратура Москвы... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:43
2024-05-04T22:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого на западе Москвы и покинул место происшествия, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. "По предварительной информации, во дворе жилого дома на улице Ярцевская водитель электровелосипеда службы доставки сбил ребенка и покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок доставлен в больницу. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Западного административного округа.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома

На западе Москвы водитель электровелосипеда сбил 8-летнюю девочку и скрылся

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого на западе Москвы и покинул место происшествия, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, во дворе жилого дома на улице Ярцевская водитель электровелосипеда службы доставки сбил ребенка и покинул место происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок доставлен в больницу. Также прокуратура сообщает, что установление всех обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Западного административного округа.
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