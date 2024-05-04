https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение

В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 04.05.2024

В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение

Специалисты восстанавливают электроснабжение в четырех округах Свердловской области, а также в пригороде Екатеринбурга, перебои с электричеством начались из-за... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:41

2024-05-04T07:41

2024-05-04T07:41

происшествия

екатеринбург

свердловская область

пермь

гибдд мвд рф

гидрометцентр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в четырех округах Свердловской области, а также в пригороде Екатеринбурга, перебои с электричеством начались из-за сильного снегопада и ледяного дождя, сообщает пресс-служба энергетической компании "Россети Урал". Как подчеркнули в пресс-службе, подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. "Восстановительные работы продолжаются в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от Екатеринбурга. Специалисты электросетевой компании работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада", – говорится в сообщении. Отмечается, что повреждения энергообъектов вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за порывов ветра до 21 метра в секунду. В компании также пояснили, что изначально на ликвидацию последствий обильного снегопада и ледяного дождя было задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад из 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. За ночь группировка была увеличена на 100 человек. Ранее управление ГИБДД по Свердловской области информировало, что из-за снега и гололедицы участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, с 162-го по 352-й километр, временно перекрыли для грузового транспорта. Как сообщал уральский Гидрометцентр, в ночь на субботу в южной половине Свердловской области и Екатеринбурге ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, которые к вечеру того же дня должны ослабеть, а циклон уйдет к восточным границам региона.

https://ria.ru/20240425/sneg-1942181563.html

https://ria.ru/20231020/ekaterinburg-1904027095.html

екатеринбург

свердловская область

пермь

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, пермь, гибдд мвд рф, гидрометцентр