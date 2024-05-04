https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 04.05.2024
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение
Специалисты восстанавливают электроснабжение в четырех округах Свердловской области, а также в пригороде Екатеринбурга, перебои с электричеством начались из-за... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T07:41
2024-05-04T07:41
2024-05-04T07:41
происшествия
екатеринбург
свердловская область
пермь
гибдд мвд рф
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40558/64/405586468_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_d3f07222a64c3f5ed9120940e627c878.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в четырех округах Свердловской области, а также в пригороде Екатеринбурга, перебои с электричеством начались из-за сильного снегопада и ледяного дождя, сообщает пресс-служба энергетической компании "Россети Урал". Как подчеркнули в пресс-службе, подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. "Восстановительные работы продолжаются в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от Екатеринбурга. Специалисты электросетевой компании работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада", – говорится в сообщении. Отмечается, что повреждения энергообъектов вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за порывов ветра до 21 метра в секунду. В компании также пояснили, что изначально на ликвидацию последствий обильного снегопада и ледяного дождя было задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад из 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. За ночь группировка была увеличена на 100 человек. Ранее управление ГИБДД по Свердловской области информировало, что из-за снега и гололедицы участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, с 162-го по 352-й километр, временно перекрыли для грузового транспорта. Как сообщал уральский Гидрометцентр, в ночь на субботу в южной половине Свердловской области и Екатеринбурге ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, которые к вечеру того же дня должны ослабеть, а циклон уйдет к восточным границам региона.
https://ria.ru/20240425/sneg-1942181563.html
https://ria.ru/20231020/ekaterinburg-1904027095.html
екатеринбург
свердловская область
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40558/64/405586468_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_f92dbc55cf639d69fe167d0a0ea2829b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, пермь, гибдд мвд рф, гидрометцентр
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Пермь, ГИБДД МВД РФ, Гидрометцентр
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение
В четырех округах Свердловской области восстанавливают электроснабжение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в четырех округах Свердловской области, а также в пригороде Екатеринбурга, перебои с электричеством начались из-за сильного снегопада и ледяного дождя, сообщает пресс-служба энергетической компании "Россети Урал".
Как подчеркнули в пресс-службе, подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
"Восстановительные работы продолжаются в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от Екатеринбурга. Специалисты электросетевой компании работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада", – говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждения энергообъектов вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за порывов ветра до 21 метра в секунду.
В компании также пояснили, что изначально на ликвидацию последствий обильного снегопада и ледяного дождя было задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад из 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. За ночь группировка была увеличена на 100 человек.
Ранее управление ГИБДД
по Свердловской области информировало, что из-за снега и гололедицы участок федеральной трассы Пермь
– Екатеринбург, с 162-го по 352-й километр, временно перекрыли для грузового транспорта.
Как сообщал уральский Гидрометцентр
, в ночь на субботу в южной половине Свердловской области и Екатеринбурге ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, которые к вечеру того же дня должны ослабеть, а циклон уйдет к восточным границам региона.