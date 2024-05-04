https://ria.ru/20240504/ekzamen-1943833771.html

На Украине введут экзамен для студентов, чтобы выявить уклонистов

На Украине введут экзамен для студентов, чтобы выявить уклонистов - РИА Новости, 04.05.2024

На Украине введут экзамен для студентов, чтобы выявить уклонистов

Замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что студенты и аспиранты вузов будут вынуждены сдавать промежуточный экзамен, чтобы власти выявили... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:10

2024-05-04T13:10

2024-05-04T13:10

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что студенты и аспиранты вузов будут вынуждены сдавать промежуточный экзамен, чтобы власти выявили недобросовестных граждан, которые якобы обучаясь, на самом деле уклоняются от мобилизации. По данным украинского издания "Страна", власти планируют в ближайшее время провести квалификационный экзамен в вузах страны, несдача которого грозит студентам отчислением. "Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем", - приводит слова Винницкого издание в своём Telegram-канале. Чиновник отметил, что нововведение позволит таким образом "отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов" в возрасте 25 лет и старше. "Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определённых обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять", - пояснил Винницкий. Как сообщал в феврале первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, за два последних года количество аспирантов в украинских учебных вузах возросло до 20 тысяч человек, в то время как в мирное время аспирантов было 2 тысячи. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926500128.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910584375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, александр корниенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины