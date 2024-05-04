https://ria.ru/20240504/dvizhenie-1943858268.html

В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада

В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада - РИА Новости, 04.05.2024

В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада

Ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов по трассе Пермь - Екатеринбург в двух округах Пермского края сняты, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:08

2024-05-04T16:08

2024-05-04T16:08

происшествия

кунгур

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов по трассе Пермь - Екатеринбург в двух округах Пермского края сняты, сообщает региональное МЧС. "Временное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов на участке ФАД Р-242 с 64 по 160 километры снято", - говорится в сообщении. Ранее ведомство проинформировало о закрытии для грузовых автомобилей и автобусов участка трассы Пермь — Екатеринбург на территории Кунгурского и Суксунского округов для проведения работ по расчистке дороги после снегопада. Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края). Ранее региональный главк МЧС проинформировал жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.

https://ria.ru/20240504/ural-1943830825.html

https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html

кунгур

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кунгур, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)