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В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада - РИА Новости, 04.05.2024
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16:08 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/dvizhenie-1943858268.html
В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада
В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада - РИА Новости, 04.05.2024
В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада
Ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов по трассе Пермь - Екатеринбург в двух округах Пермского края сняты, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:08
2024-05-04T16:08
происшествия
кунгур
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов по трассе Пермь - Екатеринбург в двух округах Пермского края сняты, сообщает региональное МЧС. "Временное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов на участке ФАД Р-242 с 64 по 160 километры снято", - говорится в сообщении. Ранее ведомство проинформировало о закрытии для грузовых автомобилей и автобусов участка трассы Пермь — Екатеринбург на территории Кунгурского и Суксунского округов для проведения работ по расчистке дороги после снегопада. Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края). Ранее региональный главк МЧС проинформировал жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.
https://ria.ru/20240504/ural-1943830825.html
https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html
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происшествия, кунгур, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кунгур, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух округах Пермского края сняли ограничение движения после снегопада

Участок трассы Пермь — Екатеринбург в Пермском крае открыли для грузовиков

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкДвижение транспорта
Движение транспорта - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов по трассе Пермь - Екатеринбург в двух округах Пермского края сняты, сообщает региональное МЧС.
"Временное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов на участке ФАД Р-242 с 64 по 160 километры снято", - говорится в сообщении.
Чистка снега - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Пермском крае ограничили движение по трассе из-за снега
Вчера, 12:37
Ранее ведомство проинформировало о закрытии для грузовых автомобилей и автобусов участка трассы Пермь — Екатеринбург на территории Кунгурского и Суксунского округов для проведения работ по расчистке дороги после снегопада.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу в Кунгуре утром весь день был снегопад (иногда очень интенсивный в сопровождении сильного ветра), который продолжился ночью. Плотным слоем снега засыпало дороги и дома. Осадки наблюдались и в Суксуне, там на улицах образовались сугробы. Суксун находится примерно в 50 километрах от Кунгура (юго-восток Пермского края).
Ранее региональный главк МЧС проинформировал жителей о надвигающихся на некоторые территории региона снегопадах.
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ПроисшествияКунгурПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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