https://ria.ru/20240504/doma-1943807467.html

В Курганской области остаются подтопленными более 6,4 тысячи дачных домов

В Курганской области остаются подтопленными более 6,4 тысячи дачных домов - РИА Новости, 04.05.2024

В Курганской области остаются подтопленными более 6,4 тысячи дачных домов

Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 4 мая снизилось до 591, остаются подтопленными более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:58

2024-05-04T08:58

2024-05-04T08:58

происшествия

курганская область

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 4 мая снизилось до 591, остаются подтопленными более 6,4 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 3 мая оставались подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 10 населенных пунктах 602 жилых и 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 4 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 11 населенных пунктах 591 жилой дом, 6484 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 3 муниципальных образованиях (Кетовский, Куртамышский и Курган) в 4 населенных пунктах от воды освободилось 13 жилых домов, 42 дачных дома и 27 приусадебных участков, уточняется в сообщении. Кроме того, по данным ГУМЧС, сотрудники МЧС России продолжают проводить дезинфекцию освободившихся от воды территорий, домов, объектов социальной инфраструктуры региона. Так, за сутки проведена специальная обработка 2 домов, 101 придомовой территории, 1 магазина, 2 км автодорог (с начала выполнения мероприятий – 141 дома, 957 придомовых территорий; 1 прилегающей территории школы; более 55 км автомобильных дорог), поясняет пресс-центр. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

курганская область

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курган

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024