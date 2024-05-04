https://ria.ru/20240504/dogovorennost-1943799393.html

Блинкен оценил предложенную договоренность о прекращении огня в Газе

Блинкен оценил предложенную договоренность о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.05.2024

Блинкен оценил предложенную договоренность о прекращении огня в Газе

Заключение предложенной на данный момент договоренности о прекращении огня в Газе - лучшее разрешение ситуации, заявил глава госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:21

2024-05-04T07:21

2024-05-04T07:21

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Заключение предложенной на данный момент договоренности о прекращении огня в Газе - лучшее разрешение ситуации, заявил глава госдепа Энтони Блинкен. "Лучшее что может случиться, - заключение предложенной сейчас договоренности", - заявил Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна, трансляцию которого вел госдеп. По его словам, для разрешения ситуации нужно прекращение огня и освобождение заложников. "Мы ждем ответа ХАМАС", - сказал Блинкен. Блинкен отметил, что одна из сложностей при переговорах по сделке по заложникам, которых удерживает ХАМАС, заключается в том, что обсуждение идет с членами движения, проживающими за пределами анклава, с теми же, кто принимают окончательные решения, прямого контакта у участников переговоров нет. Блинкен подчеркнул, что верит в двугосударственное решение ближневосточной проблемы. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно этому предложению, жителей, которые вернутся на север, проверят египетские и другие силы, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".

https://ria.ru/20231119/zalozhniki-1910348287.html

https://ria.ru/20231220/gumpauzy-1917079961.html

https://ria.ru/20240430/gaza-1943092619.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году