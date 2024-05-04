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СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе
СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2024
СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе
В Севастополе начата проверка сведений о причинении насилия ребенку на территории детского сада, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:14
2024-05-04T12:14
2024-05-04T12:14
происшествия
севастополь
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В Севастополе начата проверка сведений о причинении насилия ребенку на территории детского сада, сообщает крымское управление СК РФ. "Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребенку на территории детского сада", - говорится в сообщении. В частности, следователями выявлен пост с видео, на котором сотрудница детского сада в Ленинском районе Севастополя на детской площадке "применяет насилие к малолетнему воспитаннику". Организована процессуальная проверка по нарушению прав малолетнего. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20240430/peterburg-1943191213.html
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севастополь
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе
СК проверит данные о применении насилия ребенку в детсаду в Севастополе