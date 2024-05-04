https://ria.ru/20240504/detsad-1943828701.html

СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе

СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2024

СК проверит данные о применении насилия к ребенку в Севастополе

В Севастополе начата проверка сведений о причинении насилия ребенку на территории детского сада, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:14

2024-05-04T12:14

2024-05-04T12:14

происшествия

севастополь

россия

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В Севастополе начата проверка сведений о причинении насилия ребенку на территории детского сада, сообщает крымское управление СК РФ. "Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребенку на территории детского сада", - говорится в сообщении. В частности, следователями выявлен пост с видео, на котором сотрудница детского сада в Ленинском районе Севастополя на детской площадке "применяет насилие к малолетнему воспитаннику". Организована процессуальная проверка по нарушению прав малолетнего. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20240430/peterburg-1943191213.html

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

севастополь

россия

ленинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)