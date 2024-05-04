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Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ
Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили минометную секцию на северском направлении в ДНР, сообщили... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:10
2024-05-04T05:10
2024-05-04T05:10
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили минометную секцию на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий подразделения разведки Тульского гвардейского соединения ВДВ обнаружили опорный пункт с украинскими националистами, а также минометную секцию противника, которые вели беспокоящий огонь и не позволяли нашим штурмовым подразделениям приблизиться к их передовым позициям у населенного пункта Раздоловка", - сообщили в Минобороны. По данным оборонного ведомства, координаты позиций противника для их уничтожения были переданы на пункт управления артиллерией. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с дистанции более 10 километров уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометные огневые точки", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников уничтожили в ДНР группу солдат ВСУ