https://ria.ru/20240504/desant-1943794524.html

Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ

Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

Тульские десантники уничтожили в ДНР минометную секцию ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили минометную секцию на северском направлении в ДНР, сообщили... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:10

2024-05-04T05:10

2024-05-04T05:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902669335_0:156:3143:1924_1920x0_80_0_0_422145bb5d0e33107f3a9f1c0cd08b7b.jpg

ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 тульских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили минометную секцию на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий подразделения разведки Тульского гвардейского соединения ВДВ обнаружили опорный пункт с украинскими националистами, а также минометную секцию противника, которые вели беспокоящий огонь и не позволяли нашим штурмовым подразделениям приблизиться к их передовым позициям у населенного пункта Раздоловка", - сообщили в Минобороны. По данным оборонного ведомства, координаты позиций противника для их уничтожения были переданы на пункт управления артиллерией. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 с дистанции более 10 километров уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометные огневые точки", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии