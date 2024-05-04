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Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
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15:02 04.05.2024 (обновлено: 15:03 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/bz-1943847965.html
Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ
Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ
Пожар в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству системы ПВО для Киева, спустя сутки до сих пор не потушен, борьба с огнем может продлиться... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:02
2024-05-04T15:03
в мире
берлин (город)
киев
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Пожар в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству системы ПВО для Киева, спустя сутки до сих пор не потушен, борьба с огнем может продлиться всю субботу, сообщает немецкая газета B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных. Отмечается, что спустя сутки после возгорания на заводе Diehl в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор не завершены. "В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", - пишет газета. Жителей близлежащих районов по-прежнему просят держать окна закрытыми. Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943754849.html
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в мире, берлин (город), киев, украина
В мире, Берлин (город), Киев, Украина
Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ

B.Z.: пожар на заводе Dieh еще не потушен, борьба с огнем продлится всю субботу

© Фото : Berliner Feuerwehr/XПожар на заводе компании Diehl в Берлине
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Berliner Feuerwehr/X
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Пожар в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству системы ПВО для Киева, спустя сутки до сих пор не потушен, борьба с огнем может продлиться всю субботу, сообщает немецкая газета B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных.
Отмечается, что спустя сутки после возгорания на заводе Diehl в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор не завершены.
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3 мая, 18:53
«
"В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", - пишет газета.
Жителей близлежащих районов по-прежнему просят держать окна закрытыми.
Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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