https://ria.ru/20240504/bz-1943847965.html

Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ

Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024

Пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не потушен, пишут СМИ

Пожар в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству системы ПВО для Киева, спустя сутки до сих пор не потушен, борьба с огнем может продлиться... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:02

2024-05-04T15:02

2024-05-04T15:03

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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Пожар в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн по производству системы ПВО для Киева, спустя сутки до сих пор не потушен, борьба с огнем может продлиться всю субботу, сообщает немецкая газета B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных. Отмечается, что спустя сутки после возгорания на заводе Diehl в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор не завершены. "В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", - пишет газета. Жителей близлежащих районов по-прежнему просят держать окна закрытыми. Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.

https://ria.ru/20240503/pozhar-1943754849.html

https://ria.ru/20240502/pozhar-1943587974.html

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