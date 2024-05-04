https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943910269.html

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение - РИА Новости, 05.05.2024

В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T23:51

2024-05-04T23:51

2024-05-05T00:57

иисус христос

пасха

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Богослужение началось с пасхальной полунощницы, после нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход.Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя — также открываются двери храма, и начинается торжественная служба. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице у закрытых дверей храма — тогда и начинается празднование Пасхи.После крестного хода следует пасхальная утреня и литургия. Светлое Христово Воскресение (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

https://ria.ru/20240505/putin-1943911498.html

https://ria.ru/20240504/ogon-1943907057.html

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иисус христос, пасха