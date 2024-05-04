https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943908656.html

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.05.2024

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T23:19

2024-05-04T23:19

2024-05-04T23:20

иисус христос

пасха

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тысячи человек собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Улицы вокруг храма Христа Спасителя в Москве, где скоро начнется ночное пасхальное богослужение, оцеплены полицией, движение транспорта ограничено, приходящие на богослужение многократно проверяются, проходят через металлоискатели, передает корреспондент РИА Новости.Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя - также открываются двери храма, и начинается торжественная служба. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице у закрытых дверей храма - тогда и начинается празднование Пасхи. После совершают пасхальную утреню и Божественную литургию. Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

https://ria.ru/20240502/opros-1943465984.html

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иисус христос, пасха